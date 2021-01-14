Роскомнадзор дал советы СМИ по написанию неблагозвучных слов

Роскомнадзор дал рекомендации для СМИ по поводу написания иностранных имен, фамилий и географических названий, которые на русском языке созвучны нецензурным словам.

На днях управление ведомства по Саратовской области потребовало от местного издания "Свободные новости" удалить комментарий под постом, посчитав нецензурным название города в Мексике Охуэлос-де-Халиско (Ojuelos de Jalisco) на русском языке. Редакция обратилась в Роскомнадзор, там пообещали "разобраться в ситуации".

В опубликованном на сайте ведомства разъяснении подчёркивается, что написание иностранных имен, фамилий, географических названий не подпадает под действие нормы закона "О средствах массовой информации", запрещающей использование в СМИ ненормативной лексики, но "зачастую становится элементом привлечения повышенного внимания к материалам СМИ".

В Роскомнадзоре считают, что "выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остается за редакцией" и "отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ".

В этой связи Роскомнадзор обращается ко всем средствам массовой информации с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и географических названий с позиции высоких профессиональных стандартов и с учётом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой.