Эксперты ВОЗ в Ухане попытаются найти причину появления коронавируса

13 членов миссии Всемирной организации здравоохранения в четверг прибыли в город Ухань в Китае, чтобы провести расследование возможных причин появления нового коронавируса и начала эпидемии вызываемой им инфекции COVID-19.

В группу экспертов входят представители США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама. Двое членов группы пока остаются в Сингапуре после тестов на коронавирус - тесты у них были негативными, но в их крови обнаружили антитела. Прибывшие в Ухань специалисты некоторое время проведут в карантине, общаясь с китайскими чиновниками по видеосвязи. Всего, как ожидается, они пробудут в Китае около месяца.

Власти Китая выдали разрешение на поездку только после настоятельных обращений ВОЗ. В организации заявляют, что целью экспертов будет определить, как именно вирус начал распространяться от человека к человеку. По возможности они попытаются определить источник самых первых задокументированных случаев заболевания, которые были отмечены в декабре 2019 года.

Первые сообщения о новой инфекции поступили именно из Уханя. Этот город был одним из первых закрыт на карантин после начала резкого роста числа случаев заболевания - в январе 2020 года. Несмотря на эти меры, вирус вышел за пределы Уханя, а затем и Китая. В марте 2020 года была объявлена глобальная пандемия, которая продолжается до сих пор, причём в последние недели показатели числа инфицированных и смертей самые высокие за всё время. Всего за год в мире заразились более 90 миллионов человек, почти 2 миллиона умерли. В самом Китае, однако, после подавления первой вспышки инфекции весной 2020 года число новых инфицированных за сутки не превышает нескольких десятков - в отличие от большинства других стран, там не было так называемой "второй волны" эпидемии.