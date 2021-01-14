ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Украины на РФ в связи с Крымом

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению по большинству пунктов жалобу Украины на Россию по вопросу о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Об этом было объявлено в четверг в Страсбурге. Решение по существу дела будет принято позднее.

Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Суд признал жалобу "частично приемлемой", однако из документов следует, что он согласился рассмотреть значительное большинство вопросов, которые содержались в жалобе Украины. Помимо прочего будут рассмотрены обвинения в ненадлежащем расследовании Россией убийств в Крыму, о практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми, о преследовании нерусскоязычных СМИ и ограничении образования на других языках, об автоматическом предоставлении российского гражданства, об экспроприации собственности, о репрессиях в отношении крымских татар. Суд отказался рассматривать обвинения против России в убийстве мирных граждан и в репрессиях против иностранных журналистов в Крыму, поскольку посчитал, что в данном случае нельзя говорить об общепринятой практике, установленной российской администрацией.

В решении суда, помимо прочего, говорится, что, по его мнению, Россия осуществляла "фактический контроль" на территории Крыма с 27 февраля 2014 года, с момента захвата российскими военными ряда административных зданий, хотя формально Крым был аннексирован в марте. Суд рассмотрит возможные нарушения прав человека в Крыму в период с 27 февраля 2014 до 26 августа 2015 года. Отдельно ЕСПЧ оговорился, что предметом рассмотрения не является вопрос о законности включения Крыма в состав России.

Украина подала жалобу на нарушения прав человека в Крыму со стороны России 13 марта 2014 года, ещё до формального объявления об аннексии. Впоследствии жалобы дополнялись. В 2018 году все они были объединены в одно дело, которое рассматривает Большая палата суда.

Также в связи с аннексией Крыма в ЕСПЧ было подано большое число индивидуальных жалоб граждан Украины, путь к рассмотрению которых, как ожидается, откроет вердикт по межгосударственному делу.