Губернатор Сахалина: привившиеся смогут вместо масок носить бейджики

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что люди, привившиеся от коронавируса, смогут вместо масок носить в общественных местах специальные бейджики. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.​

"Людям, которые будут проходить вакцинацию, мы предложим бейджик – специальный документ, которые они смогут носить вместо маски. По этому поводу будет сделано специальное объявление Роспотребнадзора", – написал Лимаренко.

По его словам, вакцинация от коронавируса в регионе начнется 15 января, когда на острова поступит первая партия вакцины в 9 тысяч доз. Он заявил, что "есть намерение" получать в месяц 20 тысяч доз, что позволит за несколько месяцев вакцинировать население Сахалина и Курил для того, чтобы оно приобрело коллективный иммунитет, сообщает Сибирь.Реалии.

По словам Лимаренко, власти планируют создавать "зеленые зоны" – организации, предприятия, учреждения, которые бы провели у себя вакцинацию 100% сотрудников. Это позволит объявить их безопасными с эпидемической точки зрения. "Это может быть и в магазине, и в парикмахерской, и на рыбокомбинате, и в школе, и в университете", – пояснил губернатор.

Пока нет подтверждённых исследований о том, что привитые люди не могут являться переносчиками коронавируса.

Роспотребнадзор пока не комментировал слова губернатора. Ранее представители российских властей подчёркивали, что вакцинация должна быть добровольной.