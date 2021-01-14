Губернатор Сахалина: привившиеся смогут вместо масок носить бейджики

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что люди, привившиеся от коронавируса, смогут вместо масок носить в общественных местах специальные бейджики. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.
"Людям, которые будут проходить вакцинацию, мы предложим бейджик – специальный документ, которые они смогут носить вместо маски. По этому поводу будет сделано специальное объявление Роспотребнадзора", – написал Лимаренко.
По его словам, вакцинация от коронавируса в регионе начнется 15 января, когда на острова поступит первая партия вакцины в 9 тысяч доз. Он заявил, что "есть намерение" получать в месяц 20 тысяч доз, что позволит за несколько месяцев вакцинировать население Сахалина и Курил для того, чтобы оно приобрело коллективный иммунитет, сообщает Сибирь.Реалии.
По словам Лимаренко, власти планируют создавать "зеленые зоны" – организации, предприятия, учреждения, которые бы провели у себя вакцинацию 100% сотрудников. Это позволит объявить их безопасными с эпидемической точки зрения. "Это может быть и в магазине, и в парикмахерской, и на рыбокомбинате, и в школе, и в университете", – пояснил губернатор.
Пока нет подтверждённых исследований о том, что привитые люди не могут являться переносчиками коронавируса.
Роспотребнадзор пока не комментировал слова губернатора. Ранее представители российских властей подчёркивали, что вакцинация должна быть добровольной.
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