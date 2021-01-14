В Улан-Удэ временно отменят закон о гуманном отношении к животным

Мэрия Улан-Удэ планирует остановить на территории города действие федерального закона о гуманном отношении к животным. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу местной администрации.
Предложение внес 14 января на заседании оперативного штаба в мэрии глава города Игорь Шутенков. Мэр заявил, что мораторий на федеральный закон должен действовать до тех пор, пока на улицах Улан-Удэ "не изымут не только всех агрессивных, но и всех безнадзорных собак". Шутенков предложил закрыть местный приют для животных "Надежда" или перенести его за границы города, а также приравнять всех собак к объектам повышенной опасности.
В среду, 13 февраля, после нападения бродячих собак на людей жители микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ провели народный сход. Они потребовали от властей города запустить для безопасности детей школьный автобус из микрорайона. Участники митинга предложили построить забор вокруг приюта "Надежда", расположенного в микрорайоне. Претензии горожан обращены в основном к местным властям, а не зоозащитникам - они жалуются на плохую инфраструктуру и "бедность".
- После нападений бродячих собак на жителей Улан-Удэ следователи завели на чиновников уголовное дело о халатности.
- Новые поправки в федеральный закон "Об обращении с животными", вступившие в силу с января 2021 года, запрещают жестокое обращение с животными и обязывают чиновников организовать надзор за бездомными животными, а также предусматривает наказания владельцам, которые не следят за своими питомцами. Власти российских регионов ранее просили перенести вступление поправок в силу на более поздний срок, сообщая, что в бюджетах регионов нет средств на цивилизованный отлов безнадзорных животных и создание приютов для них.
- Бурятия и Якутия вошли в топ российских регионов, жители которых наиболее часто обращаются по поводу жестокого обращения с животными.
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