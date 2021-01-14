В Улан-Удэ временно отменят закон о гуманном отношении к животным

Мэрия Улан-Удэ планирует остановить на территории города действие федерального закона о гуманном отношении к животным. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Предложение внес 14 января на заседании оперативного штаба в мэрии глава города Игорь Шутенков. Мэр заявил, что мораторий на федеральный закон должен действовать до тех пор, пока на улицах Улан-Удэ "не изымут не только всех агрессивных, но и всех безнадзорных собак". Шутенков предложил закрыть местный приют для животных "Надежда" или перенести его за границы города, а также приравнять всех собак к объектам повышенной опасности.

В среду, 13 февраля, после нападения бродячих собак на людей жители микрорайона Забайкальский в Улан-Удэ провели народный сход. Они потребовали от властей города запустить для безопасности детей школьный автобус из микрорайона. Участники митинга предложили построить забор вокруг приюта "Надежда", расположенного в микрорайоне. Претензии горожан обращены в основном к местным властям, а не зоозащитникам - они жалуются на плохую инфраструктуру и "бедность".