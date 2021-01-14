Папа римский Франциск и его предшественник привились от COVID-19

Папа римский Франциск и его предшественник Бенедикт привились от коронавируса.

Франциск объявил о намерении вакцинироваться в воскресенье, 10 января. Понтифик призвал других сделать прививку и назвал вакцинацию от COVID-19 этическим поступком. Франциску 84 года, Бенедикту – 93.

Ватикан заказал 10 тысяч доз препарата Pfizer/BioNTech для своих жителей, сотрудников и членов их семей.

В Ватикане проживает несколько сотен человек. С начала пандемии там выявлено около 30 случаев COVID-19. Вирус был обнаружен у швейцарских гвардейцев и нескольких кардиналов. Смертельных случаев в городе-государстве не зафиксировано.