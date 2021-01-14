В редакции белорусского издания БелаПАН в Минске прошёл обыск. Он продолжатся более трёх часов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли рукописные записи, документы, несколько десятков жёстких дисков и жесткий диск сервера локальной сети.
Обыск состоялся в рамках уголовного дела, которое завели на бывшего заместителя директора агентства, журналиста Андрея Александрова. Его вместе с подругой задержали 12 января. Предположительно их обвиняют по статье "об организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественной порядок". Александров находится в минском следственном изоляторе.
В штате БелаПАН журналист работал в 2014-2018 годах. Сейчас Александров имеет с редакцией договорные отношения.
По словам директора агентства, после обыска работа сотрудников парализована.
- С августа во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. В ходе протестов милиция задерживала журналистов, которые освещали акции по заданиям редакций. Власти лишили аккредитации корреспондентов нескольких иностранных изданий.
- По данным правозащитников, суды вынесли более сотни приговоров по уголовным делам, так или иначе связанными с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.
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