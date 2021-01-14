Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В редакции белорусского издания БелаПАН в Минске прошёл обыск

В ходе обыска в издании БелаПАН в Минске изъяли жёсткие диски, 14 января 2021 года

В редакции белорусского издания БелаПАН в Минске прошёл обыск. Он продолжатся более трёх часов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли рукописные записи, документы, несколько десятков жёстких дисков и жесткий диск сервера локальной сети.

Обыск состоялся в рамках уголовного дела, которое завели на бывшего заместителя директора агентства, журналиста Андрея Александрова. Его вместе с подругой задержали 12 января. Предположительно их обвиняют по статье "об организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественной порядок". Александров находится в минском следственном изоляторе.

В штате БелаПАН журналист работал в 2014-2018 годах. Сейчас Александров имеет с редакцией договорные отношения.

По словам директора агентства, после обыска работа сотрудников парализована.

  • С августа во многих белорусских городах проходят акции против итогов президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. В ходе протестов милиция задерживала журналистов, которые освещали акции по заданиям редакций. Власти лишили аккредитации корреспондентов нескольких иностранных изданий.
  • По данным правозащитников, суды вынесли более сотни приговоров по уголовным делам, так или иначе связанными с выступлениями против Лукашенко. Всего заведено более 650 таких дел.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG