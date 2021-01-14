В редакции белорусского издания БелаПАН в Минске прошёл обыск. Он продолжатся более трёх часов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли рукописные записи, документы, несколько десятков жёстких дисков и жесткий диск сервера локальной сети.

Обыск состоялся в рамках уголовного дела, которое завели на бывшего заместителя директора агентства, журналиста Андрея Александрова. Его вместе с подругой задержали 12 января. Предположительно их обвиняют по статье "об организации или участии в действиях, грубо нарушающих общественной порядок". Александров находится в минском следственном изоляторе.

В штате БелаПАН журналист работал в 2014-2018 годах. Сейчас Александров имеет с редакцией договорные отношения.

По словам директора агентства, после обыска работа сотрудников парализована.