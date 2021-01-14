В Иркутской области завели дело об издевательствах над животными

В Иркутской области возбудили уголовное дело об издевательствах над животными в приюте "Пять звезд", сотрудников которого зоозащитники обвинили в убийстве 50 тысяч животных. Об этом сообщает центр защиты прав животных "Вита".

Уголовное дело возбудили по статье о жестоком обращении с животными. Прокуратура потребовала от собственника участка, на котором располагается приют, прекратить использовать землю.

Зоозащитники в ноябре 2020 года обратились в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить приют "Пять звезд". По оценке волонтеров, за время работы приюта его сотрудники могли быть причастны к убийству до 50 тысяч собак и кошек. Руководитель "Пяти звезд" Александр Солдатов назвал обвинения зоозащитников надуманными.

Приют для животных находится в 13 километрах от Иркутска и является одним из главных исполнителей заказов администрации города и района по отлову бездомных животных.