Франция вводит комендантский час по всей стране из-за COVID-19

Франция с 16 января вводит комендантский час – с шести часов вечера до шести часов утра – по всей стране в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Жан Кастекс. Ранее комендантский час был введён в 25 департаментах.

Ограничения продлятся не менее 15 дней. Связаны они с высоким уровнем заболеваемости и появлением нового штамма вируса, пришедшего из Великобритании.

С 18 января все приезжающие во Францию из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны будут иметь отрицательный тест на COVID-19, затем отправляться в недельный карантин и потом снова сдавать тест.

Во Франции началась вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna. Однако с конца декабря в стране привито менее 140 тысяч человек.

Число заболевших COVID-19 c начала пандемии во Франции приближается к трём миллионам. Умерли почти 70 тысяч пациентов.