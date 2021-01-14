Умер создатель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский

В Москве на 72-м году жизни умер Борис Грачевский, художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш". Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

COVID-19 был диагностирован у Грачевского 21 декабря. Через шесть дней его госпитализировали, ещё через два перевели в реанимацию. 7 января режиссёра ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Кроме коронавируса, у Грачевского было серьёзное онкологическое заболевание.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. Он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии, получив специальность "организатор кинопроизводства".

В 1974 году Грачевский совместно с драматургом Александром Хмельком основал детский юмористический киножурнал "Ералаш", которым занимался до конца жизни. Грачевский писал для киножурнала сценарии, несколько эпизодов поставил как режиссёр-постановщик, кроме того участвовал в "Ералаше" в качестве актёра.

В 1995 году на базе киностудии имени Горького Грачевский основал киностудию "Ералаш-Лэнд". В 2009 и 2015 годах он снял два полнометражных фильма - "Крыша" и "Между нот, или Тактическая симфония".