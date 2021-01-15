Задержан видеооператор ФБК Зеленский. Его обвиняют в призывах к экстремизму

В Москве в пятницу задержали оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского. Об этом сообщил "Медиазоне" руководитель юридического отдела фонда Вячеслав Гимади. Сообщается, что в отношении Зеленского возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Видеооператора ФБК уже доставили в московское управление Следственного комитета.
Утром в квартире у Зеленского прошёл обыск: сотрудники правоохранительных органов изъяли его телефон и ноутбук. Об этом "Новой газете" рассказал адвокат Мансур Гильманов. По его словам, Зеленский пожаловался на то, что один из оперативников ударил его по голове.
Как позднее уточнил глава международной "Агоры" Павел Чиков, в отношении Зеленского возбудили дело о призывах к экстремизму из-за двух твитов, написанных вскоре после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной в октябре прошлого года.
"Ирина, простите нас, простите что позволяем это. Этими словами я прошу всех нас встать, проснуться, перестать твитить и электронно переживать. Давайте (бить) эту недовласть", — написал в твиттере Павел Зеленский. Во втором твите он написал, что ненавидит тех, кто, по его мнению, довёл Славину до самоубийства, включая "путина", и назвал этих людей "недостойными жизни".
Основатель ФБК Алексей Навальный поддержал Зеленского, высказав в твиттере мнение, что тот "всё верно написал".
Павел Чиков также сообщил, что медики скорой помощи настаивают на госпитализации Зеленского, но следователь не разрешает отправить его в больницу. Адвоката Гильманова сотрудник в штатском попытался вытолкать из кабинета.
Впоследствии Гимади сообщил, что Зеленский будет задержан на 48 часов - очевидно, до суда по мере пресечения.
- Нижегородская журналистка Ирина Славина совершила акт самосожжения 2 октября прошлого года у здания городского управления МВД. В соцсетях она оставила запись о том, что в её смерти просит винить Российскую Федерацию.
- За "призывы к экстремизму" может грозить лишение свободы. Арестованный во время протестов в Москве в 2019 году блогер Владислав Синица был осуждён на 5 лет лишения свободы за твит о детях сотрудников силовых структур, который следствие и суд сочли угрозой, хотя в нём не содержалось прямых призывов.
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