"Дочку" "Норникеля" оштрафовали на 1 млн рублей после разлива топлива

Енисейское управление Ростехнадзора назначило компании "Норильско-Таймырская энергетическая компания" штраф в один миллион рублей по итогам расследования аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в мае прошлого года. Тогда произошла утечка более 20 тысяч тонн дизельного топлива.

Как сообщила пресс-служба ведомства, выявлены грубые нарушения, повлекшие "существенный вред состоянию и качеству окружающей среды".