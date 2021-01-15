"Дочку" "Норникеля" оштрафовали на 1 млн рублей после разлива топлива

Енисейское управление Ростехнадзора назначило компании "Норильско-Таймырская энергетическая компания" штраф в один миллион рублей по итогам расследования аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в мае прошлого года. Тогда произошла утечка более 20 тысяч тонн дизельного топлива.
Как сообщила пресс-служба ведомства, выявлены грубые нарушения, повлекшие "существенный вред состоянию и качеству окружающей среды".
- 29 мая в Норильске произошёл разлив около 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания". В регионе по инициативе президента Владимира Путина вводили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Тогда в компании "Норникель" ущерб от разлива оценили в 21 миллиард рублей. Росприроднадзор назвал сумму в 7 раз больше – 143 миллиарда рублей.
- В октябре 2020 года Красноярский краевой суд приговорил бывшего главу Норильска Рината Ахметчина к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15 процентов заработной платы. Бывшего чиновника признали виновным в халатности из-за утечки дизельного топлива из резервуара Норильской ТЭЦ-3.
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