США внесли в "черный список" девять китайских компаний

США расширили перечень компаний из Китая, в которые запрещено инвестировать американским гражданам и организациям. Уходящая администрация Дональда Трампа внесла в санкционный список Xiaomi, Advanced Micro-Fabrication Equipment и еще семь китайских компаний. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Xiaomi, основанная в 2010 году, занимает третье место в мире и Китае по объёму производства смартфонов. С 2018 года ее ценные бумаги торгуются на биржах. Возникали подозрения, что облачная служба Xiaomi отправляет некоторые личные данные на серверы компании. В апреле 2020 года Forbes сообщал, что Xiaomi тщательно отслеживает использование своих браузеров и при этом не использует безопасное шифрование. Компания в ответ заявляла, что сбор данных используется исключительно для внутреннего анализа.

США вводят новые меры в рамках президентского указа от ноября прошлого года. Документ запрещает американским предпринимателям владеть акциями китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с армией и спецслужбами КНР. В декабре "черный список" пополнили более 30 компаний из Китая. У инвесторов есть год, чтобы избавиться от активов в этих структурах.

В декабре Минторг США внес 58 китайских и 45 российских предприятий в список структур, которым из-за их предполагаемой причастности к оборонному сектору запрещена свободная продажа американских технологий.