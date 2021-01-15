Во Франции прокуратура проверяет получение Саркози денег из России

Национальная финансовая прокуратура Франции в пятницу подтвердила, что начала предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози в связи с заключённым им контрактом на 3 миллиона евро с российской страховой компании "Ресо-Гарантия".
Дело расследуется по подозрениям в "торговле влиянием" и отмывании средств. Об этом сообщают французские СМИ - Mediapart и Le Monde. По данным Mediapart, расследование идёт уже с лета 2020 года, после того, как служба финансовой разведки обратила внимание прокуратуры на контракт бывшего президента с российской компанией.
Николя Саркози в начале 2020 года получил выплату в размере 500 тысяч евро в рамках подписанного годом ранее контракта на консультационные услуги на общую сумму 3 миллиона евро. Совладельцы "Ресо-Гарантия" Сергей и Николай Саркисовы подтвердили Mediapart, что наняли Саркози в качестве "специального советника" и главы консультационного совета правления компании.
"Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов" - пишет Mediapart.
- Против Саркози во Франции сейчас идёт судебный процесс по другому делу о коррупции. Процесс начался в ноябре. Впервые в современной истории Франции бывший глава государства лично предстал перед судом. Кроме 65-летнего Николя Саркози, обвиняются его адвокат и друг Тьерри Эрцог а также бывший прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер. Прокуратура считает, что Азибер в обмен на оказанную Саркози "услугу" попросил устроить его на высокую должность в княжестве Монако. Против Саркози выдвинуты обвинения в торговле влиянием и коррупции. Прокуратура просит приговорить его к 4 годам тюрьмы, из них 2 - условно.
- Николя Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы. Одно из наиболее заметных связанных с Россией событий его президентства - посредническая миссия во время войны России с Грузией в 2008 году.
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