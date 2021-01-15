Прокуратура Татарстана направила в Верховный суд республики заявление о признании существующего с 1988 года Всетатарского общественного центра экстремистской организацией. Информацию редакции Idel.Реалии подтвердил лидер организации Фарит Закиев.

Ранее Закиев сообщал, что против центра началась доследственная проверка по уголовной статье о возбуждении ненависти и вражды из-за выступления на митинге в 2019 году, посвящённом годовщине взятия Казани войсками Ивана Грозного. Тогда четверо участников мероприятия были оштрафованы по статье о возбуждении ненависти.

В прокуратуре заявили, что деятельность организации, в частности, "представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности её территории, безопасности государства и общества". По утверждению ведомства, в течение последних лет в работе центра фиксировались факты экстремистской деятельности.

В центре эти обвинения отрицают. В ноябре Закаев сравнивал преследования со временами массовых репрессий в СССР. "Ситуация напоминает 1937 год. Тогда из Москвы приходил приказ расстрелять 500 человек. А в Татарской автономной республике расстреливали две тысячи человек и докладывали в Москву о перевыполнении плана. [сейчас] Из Москвы требуют усилить борьбу с экстремизмом, а экстремистов в Татарстане нет, кроме [оштрафованного за митинг в 2019 году] 82-летнего татарского поэта", — цитирует Закиева Idel.Реалии.