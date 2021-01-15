Общемировой опрос показал недоверие к вакцинам из России и Китая

Люди по всему миру доверяют западным вакцинам против COVID-19 куда больше, чем российской и китайской. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса YouGov, проведенного среди 19 тысяч человек.

В целом стремление получить прививку выше среди британцев и датчан, тогда как большая часть французов и поляков пока не уверены в том, стоит ли вообще вакцинироваться в ближайшее время. По мере поступления препаратов в разные регионы мира растет и готовность населения соответствующих стран воспользоваться вакциной.

Большинство опрошенных заявили, что предпочтут подождать, чтобы убедиться в безопасности препаратов. Лишь немногие оказались убежденными "антипрививочниками".

В настоящее время жители США и Евросоюза прививаются продуктами Pfizer и Moderna. Российские власти отказались допускать эти препараты в страну и решили пока использовать только "Спутник V". Его зарегистрировали в самой России, а также в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Белоруси.

Вакцина, разработанная институтом Н. Ф. Гамалеи, не прошла необходимой третьей фазы испытаний и поэтому не получила одобрение со стороны ВОЗ и стран Запада. В свою очередь китайская вакцина в ходе полноценного теста в Бразилии показала гораздо меньшую эффективность по сравнению с завяленной. Она составила лишь 50 процентов. Такие результаты были получены в ходе тестирования среди 12 тысяч человек.

На момент публикации этой заметки в мире насчитывается порядка 93,5 миллионов случаев заражения COVID-19. Число погибших от этой инфекции превысило 2 миллиона человек, 67 миллионов выздоровели.