Pfizer временно сокращает поставки вакцины для перестройки производства

Поставщик вакцины Pfizer временно сокращает её производство вдвое. Такая ситуация будет сохраняться в течение месяца. Из-за этого поставки препарата в страны ЕС отложат на 3–4 недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Поясняется, что приостановка делается для того, чтобы с середины февраля, напротив, масштабировать и значительно ускорить процесс выпуска: вместо одного миллиарда доз в год можно будет выпускать два миллиарда.

Немецкие власти выразили сожаление из-за внезапной задержки и заявили, что Еврокомиссия ждет "ясности и определенности от Pfizer в отношении дальнейших сроков поставок". В свою очередь министерства здравоохранения Дании, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции и Эстонии направили совместное письмо, в котором потребовали от BioNTech/Pfizer публично объясниться из-за возникших перебоев и обеспечить своевременность поставок. По их мнению, возникшая ситуация подрывает доверие к процессу вакцинации.

Со своей стороны глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что гендиректор Pfizer гарантировал ей полное выполнение плана поставок в первом квартале текущего года. Об этом он заявил ей в телефонном разговоре, который состоялся в пятницу.

В настоящее время Pfizer является основной вакциной, которую применяют в странах США и ЕС. Несколькими днями ранее в Европу начал поступать ещё один препарат – Moderna. Оба показали эффективность на уровне 95 процентов.