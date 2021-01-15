Обновление WhatsApp отложили из-за угрозы для конфиденциальности 

Разработчики WhatsApp решили отложить развертывание новых бизнес-функций после негативной реакции пользователей, которые обеспокоились из-за риска утечки конфиденциальных сведений. Об этом сообщает Reuters.

Критика привела к тому, что люди стали массово переходить в другие приложения, такие как Signal и Telegram. По данным агентства, это стало следствием недоверия к Facebook – владельцу приложения, который ранее был замечен в некорректном использовании личной информации пользователей.

В WhatsApp, однако, заверили, что ожидаемые модификации не угрожают приватности разговоров. Как утверждается, в них по-прежнему будет использоваться сквозное шифрование, а обмена данными с Facebook не предполагается.

Сейчас компания пересматривает изменения и надеется скорректировать их к середине мая. Reuters, между тем, называет происходящее коммерческой "неудачей" для компании Facebook, который с трудом пытается монетизировать приложение WhatsApp, приобретенное в 2014 году за 19 миллиардов долларов.

Тем временем из-за резкого оттока пользователей в Signal в данном приложении в пятницу был зафиксирован сбой. Об этом сообщили сами разработчики, пояснив, что они фиксируют в последнее время миллионы новых скачиваний программы.