Чубайс назвал "грубейшей ошибкой" отказ от углеродного налога

Спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс назвал "грубейшей ошибкой" отказ российских властей от введения углеродного налога. Чубайс выступил на Гайдаровском форуме, проходившем в Москве 14-15 января. Теперь, как считает спецпредставитель президента России по связям с международными организациями, отечественные компании будут вынуждены платить углеродный налог Европейскому союзу. Об этом сообщил ТАСС.

В конце января агентство ТАСС сообщало, что, по мнению президента России Владимира Путина, "пограничный налог" Евросоюза может быть "проявлением недобросовестной конкуренции". Такое мнение он высказал, выступая на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию. "Не знаю, насколько это обосновано, но собираются высчитывать в каждом товаре уровень углеводородного сырья, которое было истрачено, израсходовано на производство того или иного товара и в соответствии с этим выстраивать определенную таможенную политику", сказал тогда российский президент, выступление которого процитировал ТАСС.

В декабре 2019 года Еврокомиссия объявила о проекте перехода к 2050 году к экономике с нулевыми углеродными выбросами. Одна из мер для достижения этой цели - введении углеродного сбора на импорт товаров, содержащих углерод.