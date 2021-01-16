Автоконцерн Stellantis становится четвёртым в мире

Договор о слиянии французского автопроизводителя PSA с американо-итальянским автоконцерном Fiat Chrysler 16 января вступил в силу. Акции нового мирового автогиганта Stellantis начнут торговаться на фондовых биржах в Париже и Милане 18 января, а 19 января - на нью-йоркской фондовой бирже. Как отмечает "Немецкая волна", решение о слиянии было одобрено абсолютным большинством голосов акционеров обоих автопроизводителей.



Возникшая в результате слияния компания Stellantis с 400 тысячами сотрудников становится четвёртой в мире по объёму продаж - после Volkswagen, Toyota и General Motors. С конвейеров автозаводов новой компании сходят автомобили марок Peugeot, Citroёn, Opel, Fiat, Chrysler, Jeep и Maserati.