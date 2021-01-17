На БелАЭС система защиты отключила станцию от энергосети

Белорусская атомная электростанция вечером в субботу, 16 января, была отключена от энергосети в результате срабатывания системы защиты генератора, сообщило министерство энергетики Беларуси.

Это произошло "во время опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, на котором проводятся испытания систем и оборудования", заявили в министерстве, уточнив, что "радиация остаётся на нормальном уровне".



В ноябре 2020 года, через три дня после открытия станции, производство электроэнергии было прекращено. Тогда сообщалось, что причиной стал взрыв трансформатора напряжения. Работа АЭС возобновилась через несколько дней.



Завершение строительства АЭС, состоящей из двух энергоблоков, запланировано на 2022 год. Строительство ведёт российская госкорпорация Росатом, финансирование осуществляется за счёт кредита в $10 миллиардов, предоставленного Москвой.



Строительство объекта вызвало разногласия среди жителей Беларуси, пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Четверь территории Беларуси подверглась тогда загрязнению радиоактивными осадками.



Против строительства АЭС выступила оседняя Литва. Ей столица Вильнюс находится в 50 километрах от БелАЭС.