В день возвращения Навального полиция задерживает активистов

В ночь на 17 января в петербургском аэропорту "Пулково" перед посадкой на рейс в Москву были задержаны главный редактор телеграм-канала "Агит Россия" Павел Иванкин, администратор телеграм-канала "Объектив реалий" Андрей Макашов и активисты Алексей Барич и Александр Край. Об этом сообщило МБХ-медиа со ссылкой на "Агит-Россию" и члена Либертарианской партии Ивана Остапчука.



Позднее Ирину Фатьянову, активиста Илью Гантварга и Андрея Макашова, отпустили из отделения полиции без составления протоколов - об этом сообщил в телеграм-канале местный штаб Навального.

Профсоюз журналистов и работников СМИ потребовал немедленно освободить задержанного в аэропорту корреспондента "Медиазона" Давида Френкеля. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Для нас очевидно, что задержание журналиста совершено с целью не допустить его репортажа из аэропорта Внуково, куда вечером в воскресенье должен прибыть оппозиционный политик Алексей Навальный. Мы считаем это грубым нарушением прав журналиста и воспрепятствованием его профессиональной деятельности, за которое предусмотрено уголовное наказание", — добавили в профсоюзе.

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