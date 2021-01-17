Перед вылетом Навального в Москву его сопровождает охрана канцлера ФРГ

Никаких предпосылок к тому, что рейс, на которым Алексей Навальный возвращается 17 января в Москву, будет отменен – нет. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский из аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, откуда на вечер воскресенья запланирован рейс авиакомпании "Победа". В аэропорту облачно, температура воздуха – минус 1.

По данным источников, близких к российскому политику, он прибудет в аэропорт в сопровождении охраны, которая предоставлена ему как гостю федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Возможно, это обстоятельство позволит Навальному сесть в самолет, минуя главное здание аэропорта. О том, где политик находится сейчас – не сообщается. Единственное упоминание о месте его пребывания в Берлине было опубликовано на сайте Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, где говорилось об отеле Arabel. Эта гостиница была упомянута Навальным в его письме во ФСИН 23 ноября 2020 года, в котором он сообщил, что проживает в Берлине и проходит курс реабилитации. Гостиница Arabel располагается в центре Берлина.

Перед вылетом Алексей Навальный не планирует общаться с прессой, хотя в районе пятого терминала аэропорта уже собрались журналисты.

Помимо рейса авиакомпании "Победа", 17 января из Берлина в Москву на полчаса раньше вылетает еще один самолет – рейс "Аэрофлота" в аэропорт "Шереметьево". Накануне, по данным интернет-сайтов, продающих авиабилеты, стоимость полета в одну сторону из Берлина в Москву рейсом "Аэрофлота" была приблизительно в полтора раза ниже, чем рейсом компании "Победа". Навальный ранее заявлял, что полетит в Москву именно лоукостером.

17 января вечером Алексей Навальный должен прилететь в Москву. Ожидается, что в аэропорт "Внуково" его приедут встречать сотни людей. О решении вернуться на родину после нескольких месяцев восстановления здоровья в Германии политик объявил 13 января.

Российские правоохранители предупредили Навального и его соратников о "незаконности" многолюдной встречи в аэропорту, а полиция в разных городах России в последние дни предостерегла местных активистов от поездки в Москву для участия во встрече.

2 сентября власти Германии объявили, что Навальный был отравлен боевым веществом группы "Новичок". 7 сентября он выведен из комы и отключен от аппарата ИВЛ. По заявлению правительства Германии, три независимые лаборатории подтвердили в пробах Навального наличие вещества из группы "Новичок".

Более двух недель продолжалось восстановление функций жизненно важных органов больного в больничных условиях под постоянным наблюдением врачей. 23 сентября Алексей Навальный был выписан из клиники "Шарите", в которой находился 32 дня.