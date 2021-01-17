Директор "Роснефти" Шрёдер считает, что "санкции ничего не решают"

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, в настоящее время занимающий пост председателя совета директоров "НК "Роснефть" и главы совета директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2, впервые выступил с публичной критикой Кремля.

В интервью журналу "Шпигель", опубликованному в субботу, 16 января, он признал, что некоторые действия российского руководства нарушают международные правовые нормы.



"Мы знаем, что Путин является важной силой в России, но мы не знаем, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с Россией", - подчеркнул Шредер в интервью. Бывший канцлер также заявил, что "аннексия Крыма была явным нарушением международного права". В то же время он не считает санкции "правильной реакцией" на нарушение международного права. "Я считаю их бессмысленными", сказал Шредер. По его мнению, "ни один президент России уже не вернет Крым".

Комментируя в своём интервью журналу "Шпигель" тот факт, что министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно провел официальный обед с главой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), Шредер сказал, что считает это ошибкой и не может объяснить этот шаг.