Социолог Левада Центра Денис Волков об отношении россиян к Алексею Навальному (опрос проводился в конце 2020 года):

– Порядка 20 процентов в России одобряет деятельность Алексея Навального. Он входит в десятку российских политиков, пользующихся наибольшим доверием. Для тех, кто доверяет Навальному, он интересен прежде всего даже не борьбой с коррупцией, это уже отошло на второй план, а тем, что он представляет политическую альтернативу. Он интересен прежде всего потому, что говорит о прекрасной России будущего, о каких-то других возможностях.

– Какой информацией опрошенные обладали по поводу отравления Навального?

– Те, кто следит за происходящим, конечно, знает, что он в Германии. Важно другое, что меньше 20 процентов – это те, кто следят внимательно и более-менее в курсе. 60 процентов краем уха что-то слышали, а 20 процентов вообще ничего не слышали. Среди тех, кто внимательно следит, прежде всего говорят, что это российская власть. Те, кто не следит внимательно или не следит вообще, для них главная версия, что вообще никакого отравления не было.