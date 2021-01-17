Алексей Навальный - на борту самолёта из Берлина в Москву

Оппозиционер Алексей Навальный - на борту самолёта авиакомпании "Победа" , который летит из Берлина в Москву. Момент, когда Навальный зашёл в самолёт, снял корреспондент Радио Свобода.

Навальный ответил на вопросы журналистов, которые вместе с ним летят в Москву. Он сказал, что не боится возвращаться в Россию, несмотря на угрозу ареста. С Навальным летит его жена Юлия.

Самолёт вылетел примерно на полчаса позже, чем было намечено по расписанию. Его прибытие в Москву ожидается около 19.40. Пилоты - Александр Соловьёв и Сергей Соколов. Командир корабля подтвердил, что самолёт летит в аэропорт Внуково, где уже собираются сторонники оппозиционера.

Алексей Навальный покинул Россию 22 августа - его в состоянии комы перевезли на лечение в Берлин после отравления. О том, что он вернётся 17 января, Навальный сообщил 13 января.

Федеральная служба исполнения наказаний заявляла, что примет меры для задержания Навального, который был объявлен ею в розыск по подозрению в неисполнении обязательств, связанных с его условным сроком. ФСИН направила ходатайство в суд о замене условного срока на реальный.

Кроме того, было заявлено о возбуждении уголовного дела против Навального по статье о мошенничестве, однако неясно, объявлялся ли он по этому делу в розыск и может ли быть задержан.

Навальный был отравлен 20 августа. Германские эксперты и специалисты из других стран нашли в его организме следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Навальный лечился, а затем проходил реабилитацию в Германии. Он утверждает, что к отравлению причастны российские власти, а отравили его, по всей вероятности, сотрудники ФСБ. Расследование Bellingcat и ряда СМИ, опубликованное в декабре, указывает на причастность российских спецслужб к отравлению. Власти России это отрицают.