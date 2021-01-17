В Киеве начинается суд над Жириновским и Дегтярёвым

Во вторник 19 января Шевченковский суд Киева начнёт рассмотрение уголовного дела в отношении главы российской партии ЛДПР Владимира Жириновского, губернатора Хабаровского края и члена ЛДПР Михаила Дегтярёва, а также руководителя фракции партии в российском парламенте Алексея Диденко. Их обвиняют в финансировании терроризма. Политиков будут судить заочно.

По версии украинской прокуратуры, российские политики участвовали в "материальном обеспечении" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик", признанных на Украине террористическими организациями.

Согласно украинскому законодательству, максимальное наказание по статье уголовного кодекса "Финансирование терроризма" - 12 лет лишение свободы.

До назначения врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Главой края он стал после задержания бывшего губернатора Сергея Фургала в июле 2020 года. С тех пор в крае продолжаются протесты в поддержку бывшего чиновника. Протестующие требуют справедливого судебного процесса над Фургалом, которого обвиняют в организации нескольких заказных убийств. Кроме того, они выдвигали политические лозунги, в том числе отставку Михаила Дегтярёва и Владимира Путина - сообщает Сибирь.Реалии.