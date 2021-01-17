Самолёт Навального совершил посадку в Шереметьево вместо Внуково

Самолёт из Берлина, на борту которого находится оппозиционер Алексей Навальный, совершил посадку не в московском аэропорту Внуково, как предусматривало расписание, а в аэропорту Шереметьево. Ранее туда перенаправили два других самолёта авиакомпании "Победа", как утверждается, по техническим причинам.

То, что самолёт сядет в Шереметьево, ранее подтвердил с борта самолёта корреспондент Радио Свобода.

Как сообщил наш корреспондент, полёт прошёл в целом спокойно, Алексей Навальный отказался от долгого общения с прессой, хотя был настроен вполне дружелюбно к осаждавшим его весь полёт журналистам. Навальный сказал, что уверен, что у него будет возможность выступить во Внуково, а в самолете шумно. Смотрел на личном компьютере мультфильмы. Перемигивался с годовалым малышом с соседнего сидения, когда тот занервничал, увидев, что мама ушла в туалет. У Навального и его супруги Юлии на лицах были маски, поэтому определить настроение Юлии было сложно. Потом стало понятно, что у неё тоже хорошее настроение.

Два раза пилот сделал замечание по радио, потребовав соблюдать общественный порядок, не мешать работе экипажа и отдыху пассажиров. Все было сказано предельно корректно, тем более, что обычные нормы полёта действительно нарушались. Стюардессы вели себя абсолютно спокойно, на вопрос о сложности рейса отвечали "всё как обычно". В конце полёта почти все стюардессы попросили Навального и его жену пройти в хвост самолёта и там с ними сфотографировались. На свои места Навальные возвращались улыбаясь и смеясь.

На самом подлёте объявили, что во Внуково самолёт "сполз с рулежки", посадка задерживается на 30 минут. Затем самолёт перенаправили в Шереметьево.

Трансляцию с борта самолёта ведет телеканал Настоящее время:

Во Внуково встречать Навального приехали сотни людей. Самолёт подлетел к аэропорту, однако внезапно развернулся и затем повернул на север и северо-запад.

Во Внуково продолжаются задержания сторонников Навального:

По данным ОВД-инфо, задержаны уже 37 человек.