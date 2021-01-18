"Первый акт инаугурации Навального". Арест в Шереметьево

17 января 2021 года Алексей Навальный, как и обещал, прилетел в Россию вместе с женой Юлией.

Кирилл Шулика

Цифра дня. 535 тысяч человек следили на флайтрадаре, как садился самолет с Навальным на борту.

Да не, конечно, никому неинтересный блогер.

Страхи одних и надежды других на то, что рейс отменят, не оправдались. Правда, приземлился рейс не во Внуково, где Навального ждала толпа сторонников, а в Шереметьево. Над Внуково он только покружил - вместе с рейсом в котором летела певица Ольга Бузова.

Навального в аэрорту ждала толпа встречающих. Полиция пыталась по мере сил её разогнать и задерживала отдельных участников, но это не очень получалось. Настроение у встречавших было не самое праздничное.



Юрий Самодуров

Приехал во Внуково в 18 вечера уехал в 20 часов. При мне было два задержания, одно безобразное - парень которого за ноги тащили полицейские и туловище которого волочили по земле напрасно кричал протягивая к окружавшим руку: "Возьмите меня за руку! " Никто его за руку не взял, и я тоже, было понятно что парня уже не отпустят и взявшего его за руку тоже скорее всего задержат. Поэтому окружавшие просто шли вслед и снимали эту сцену. Когда приехал в 18 часов можно было свободно входить и выходить через наружные двери в зал ожидания . В зале - в глубь его не пускали - было очень тесно, на мой взгляд человек 150-двести, очень много корреспондентов, я вышел в тамбур, где было теплее чем на улице и намного свободнее чем в зале и там стоял и ждал вместе с несколькими людьми около часу. Затем вышел на улицу и минут 10-15 ходил вдоль по тротуару, примерно в это время в зал вошли много полицейских и выгнали всех из зала ожидания на улицу и дальше все ждали и находились на улице. На улице молодежь грелась скандируя разные лозунги: "Навальный!", "Путину кулак!" и др. Людей моего возраста или немного младше увидел среди встречающих человека четыре. Большинство - молодежь и немного старше , по-моему 90% встречавших были в возрасте около 20 и до 30 лет. Бросилось в глаза, что много людей в т.ч. молодых женщин приехали в одиночку и ждали прилета ни с кем не общаясь (как и я). Т.е. какая-то разрозненность, замкнутость и не очень большое желание общаться друг с другом чувствовалось. А подъема, разбивающего барьеры между встречающими, по-моему не было. Ни одного знакомого мне человека среди окруживших меня людей не встретил.



Бузову во Внуково тоже якобы ждали поклонники. Сторонники Навального считают, что это были люди, которых специально согнали туда, чтобы помешать встрече "берлинского пациента". Сама Бузова тоже сомневается в том, что поклонники были настоящие. Она говорит, что о её прилёте знало лишь 2-3 человека.

Егор Холмогоров

Главная пострадавшая по итогам дня - Ольга Бузова. Кремль не может не кидать своих сторонников

Но есть и другое мнение.

В Шереметьево Навального задержали уже на паспортном контроле, сразу же после того, как он пообщался с журналистами.

Леонид Волков

Навальный задержан в аэропорту Шереметьево (во Внуково побоялись — туда приехали тысячи сторонников), и задержан максимально тупо: отсекли от адвоката, не оформили пересечение границы. Навального задерживает якобы ФСИН, то есть формально за нарушение испытательного срока по "Ив Роше", при том, что у ФСИН таких полномочий вообще нет.

В случае нарушения испытательного срока ФСИН вправе выйти с представлением в суд — что ФСИН и сделала, и суд был назначен на 29 января. Навального теоретически можно было бы задержать на 48 часов (практически по любому поводу) — но нет, они пишут, что оставляют его под стражей до суда. Такой процедуры просто не существует.

Ну и стоит помнить, что по делу "Ив Роше" есть решение ЕСПЧ в пользу Навального; никакого испытательного срока он не нарушал, и даже для самых верных путинистов осуждение человека за то, что он не отмечался, будучи в коме, это, мягко говоря, не очень убедительно.

Но это все, разумеется, мелочи, которые не имеют никакого значения. Мы должны за обсуждением всей этой шелухи не забывать большой картины.

Она заключается вот в чем:

— Путин поручил убить Навального, у ФСБшников не получилось

— Навальный не только выжил, но и имел наглость расследовать собственное отравление

— Сейчас Навального задержали в нарушение всех процедур и здравого смысла именно за то, что он выжил и вернулся

Все дальнейшее развитие событий будет зависеть, безусловно, от сторонников Навального в России.

Они уже смогли развернуть самолет из Внуково в Шереметьево. А летом 2013 года они смогли выпустить Навального из тюрьмы, когда за ним уже захлопнулись двери камеры.

У нас скоро будет понимание по месту и времени суда. Туда надо будет приходить.



(осторожно, в следующем посте содержится сарказм)

Зоя Светова

Да, ФСИН окончательно превратилась в силовую структуру , пристяжную власти и ФСБ. После приговора Навальному ФСИН неоднократно порывалась поменять условный срок на реальный. Не получалось. А вот сейчас - получилось . Власть закусилась. Красивая картинка с самолетом , Навальным в Шереметьеве на фоне рекламного щита с Кремлем - его замечательная речь. Он был в маске - мы видели его глаза, он говорил нам, что все будет хорошо, он поедет домой, но офицеры ФСИН уже двигались в сторону паспортного контроля, они увели его в специальную комнату, егтуже ждали другие люди. Они объявили ему о задержании и ночь он проведёт не дома . Страшно за него, за Юлю, за Людмилу Ивановну. На дожде вещает Глеб Павловский , он говорит, что народ должен поменять ситуацию. Это тот самый Павловский , который долгие годы был рядом с Путиным , помогал ему и теперь он учит нас, что делать .Противно, ей Богу.

Мне совсем не интересно , что говорит он. Гораздо важнее, что сказал Навальный и сказала Юлия Навальная . Они призвали нас не бояться , потому что не боятся они. Очень точно сказал Владимир Манский , о том , что сегодняшная история - потрясающий сюжет для кино: «Один человек против системы»



Полина Нестерович

Юлия Навальная перед тем, как уехать из аэропорта:

– Парализовали все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который просто прилетел на свою Родину обратно.

И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что он не боится, и я тоже не боюсь, и вас всех тоже призываю не бояться.

Спасибо вам большое за поддержку.



Юлией Навальной сейчас восхищаются кажется все, кроме совсем уж объявленных ненавистников её мужа. Общие чувства лучше всех выразила Линор Горалик.



Мнения о том, что будет дальше с её мужем, сильно разошлись.

Владимир Гельман

Сдается мне, что официальные заявления о задержании Навального на 48 часов - обычное вранье. Не исключаю, что его уже нет в живых (рад буду оказаться неправ)

UPD: вроде бы BBC сообщает со ссылкой на адвоката, что жив...

Иван Бабицкий

Сегодняшняя посадка самолёта в Шереметьево означает очевидно простую вещь: коллективный Путин не выдержал и отвёл глаза.

Может быть, они всё равно решатся отправить Навального в тюрьму, но я в этом, мягко говоря, не уверен.

Кирилл Шулика

И да, я, конечно, не хочу показаться излишним оптимистом, но что-то мне кажется, что Кремль очень не хочет начинать отношения с новой американской властью с обсуждения темы Навального. Так что это довольно хорошая для Навального ситуация. Но она не вечная, это надо понимать. Если уж пытались отравить, то не отстанут. Правда, после отравления каждое задержание Навального даже на 15 суток будет вызывать обеспокоенность мировых лидеров. Ну Ангела Меркель там позвонит, например.

Однако главным мотивом сегодняшнего дня стало не то, чем возвращение и арест Навального обернутся для него самого, а то, что он говорит о состоянии умов российской власти.

Лев Шлосберг

Несколько слов по итогам 17 января 2021 года.

Самым вероятным оказался самый банальный сценарий: Навальный задержан при пересечении границы по постановлению ФСИН о розыске, датированному 29 декабря прошлого года (за сутки до истечения условного срока по делу «Ив Роше», решение по которому признано ЕСПЧ незаконным).

Суд по замене условного наказания на реальное уже был назначен на 29 января, но срок задержания Навального не может превышать 48 часов, и не ФСИН вправе провести задержание, а полиция. Возможно, суд состоится раньше, то есть исполнение решения о «закрытии» Навального ускорят.

Опасаясь протеста, власти в последний час приняли решение перевести посадку самолета из Внуково в Шереметьево, сломали и частично блокировали авиасообщение над Москвой и работу минимум двух аэропортов, разрушили расписание тысяч людей, задержали более 50 человек без всякой необходимости.

Все эти действия показывают несколько вещей, которые при всей внешней хаотичности поведения складываются в одну картину.

1. Власти боятся протеста. Любое усиление протеста вызывает у них инстинктивное ожесточение, прямо говоря, озверение. Черту недопустимого они перешли. Пространства для переговоров нет, потому что никакого намерения вести переговоры у властей нет.

2. Власти боятся Навального. Человек, который не боится и говорит о том, что не боится, опасен для них. Убить не получилось, испугать не смогли, в эмиграцию не выдавили, осталось тюремное заключение.

3. Формальная законность властей не волнует. Любое беспредельное решение суда, вступившее в силу, их полностью устраивает. Закон и право стали несовместимы.

4. Никакого понимания перспективы у властей нет, и оно им не нужно. Они действуют здесь и сейчас, решая только тактические задачи «на отбой». «Отбились» сегодня – задача решена. Цена вопроса не волнует.

5. Никто не находится в безопасности. Навальный не находится в безопасности точно. Может произойти всё, что угодно, включая случайное убийство. Однажды приняв такое решение, они будут исходить из неисполненного задания. Число политических убийств может вырасти.

6. Может ли остановить власти публичный общественный протест сейчас? Протест миллионов – возможно, да. Протест тысяч – нет. Все ключевые политические решения приняты. Путин пожизненно. Конституция уничтожена. Политическая власть принадлежит силовикам. Суда нет.

7. Что может их если не остановить, то заставить менять решения? Страх за собственную жизнь. Страх личного возмездия. Страх потери власти. Международное расследование преступлений, в том числе создание международного уголовного трибунала по России.

8. Что можем делать мы? Разоблачать всё, что делает власть, показывать её подлость, делать её неприкасаемой в глазах людей. Наращивать общественный перевес. Вовлекать людей в политику. Самое главное – легализоваться в политике на максимально высоком уровне, в первую очередь – на уровне федерального парламента.

9. Условием смены власти является сочетание представительской парламентской оппозиции и общественного протеста. Если в 2021 году первая задача будет решена, то протест почувствует свою силу и будет нарастать.

10. Очень сочувствую Юлии Навальной, дочке и сыну. Желаю им не сломаться и не ожесточиться, сохранить в себе человеческое. В прекрасной России Будущего самым необходимым общественным ресурсом будет человечность.

Лео Каганов

Я стульев в кухню натаскал

и стало не пролезть.

Закрыл поверхности зеркал

фольгою всей, что есть.

Из полок книжных стеллажей

и ножек от стола

наделал танковых ежей

для каждого угла.

Закрасил окна в черный цвет

в два слоя через край.

С корнями вырвал интернет.

Разбил модем вайфай.

Чтоб сделать дверь еще прочней

комод из спальни взял.

И пододвинул прямо к ней.

И скотчем привязал.

Вдобавок натаскал в комод

строительную смесь.

Теперь Навальный не пройдёт.

По крайней мере, весь.

Кирилл Рогов

РАЗБОР ПРИЛЕТОВ: НАВАЛЬНЫЙ, ДВА ШОССЕ И ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ ВЕРТИКАЛИ

События вчерашнего дня заслуживают некой рефлексии. Пытаясь не допустить эффектного прибытия Навального на родину, Кремль умудрился максимально усилить его эффект, превратив его в эпическую сагу с налетом гротеска искренней придури. Несколько тысяч сторонников Навального, героически приехавших в сильный мороз во Внуково, не могли, не имели никакого шанса сами добиться того эффекта, которого добился Кремль, стремясь предотвратить их встречу с Навальным.

Устроить массовое венитилово, перекрыть на два часа целый аэропорт, отправив полтора десятка (не смотрел сколько, честно признаюсь) самолетов на другие аэропорты, закрыть взлет, перекрыть шоссе, ведущее из аэропорта в столицу "сверхдержавы", потом еще перекрыть другое шоссе из столицы "сверхдержавы" в другой аэропорт, и, наконец, арестовать оппозиционера у паспортного контроля, получив в итоге сцену овации, которой толпа встречает жену оппозиционера, растерянно выходящую из аэропорта.

По факту, Навального встретили дважды - в двух аэропортах и на двух шоссе, и в целом, масштаб всего действа чуть-чуть, пожалуй, не дотягивал до открытия олимпиады.

Как можно было добиться такого эффекта? Некоторые комментаторы не жалеют обидных слов, называя кремлевских стратегов дебилами и даже еще более бранными словами. Но я думаю, что среди них нет ни одного дебила, и наоборот, люди они умелые и по-своему эффективные. Есть нечто более интересное для анализа, что приводит к такому результату.

Представим, как развивается этот процесс. Заранее дана жесткая команда "не допустить" (хотя в точности не определено, чего), особо подчеркнуто, что "все средства для этого имеются". Путин (и особо приближенные) в режиме реального времени следят за ситуацией, но делают вид, что она им не интересна в силу незначительности и задача должна быть решена в режиме рутинных процедур ("все средства имеются"). При этом не должно быть и эффектной, потенциально вирусной картинки чрезмерного насилия в аэропорту.

Понятно, что ответственность уже переложена, и исполнителю остается только выбрать, какой его "просос" будет наказан строже. Причем, особую проблему составляет "неограниченность ресурса" ("все средства имеются"): можно пригнать тыщу гвардейцев на встречу одного блогера, можно закрыть аэропорт и устроить аврал в небе, можно перекрыть шоссе, можно перекрыть два шоссе, можно все - никаких проблем. Действуй.

Очевидно, что недоиспользование ресурса - это оппортунизм, попустительство и профнепригодность, если не предательство. А переиспользование - это долбоебство, т.е. в худшем случае перевод на другую должность в системе. Издержки дурости ниже, чем предательства и попустительства. И профессиональный исполнитель, понимая, что ответственность уже переложена, всегда уйдет в "дурость", которая позволяет хотя бы продемонстрировать готовность использовать "весь ресурс", т.е. преданность и зависимость, что для любой иерархии является непреложным капиталом.

Иными словами, действует старый управленческий принцип "лучше перебздеть, чем недобздеть". А коллективное "перебздение", как учат нас веганы и вегетарианцы, - главная причина парникового эффекта. Так что так и назовем этот управленческий феномен - "парниковый эффект вертикали".

Татьяна Хейн

Очень интересное послание прислали нам нынче:

"Да, мы ровно такие, как вы и думали.

И ради того, чтобы доказать, что мы ровно такие, мы готовы нахрен переломать работу двух аэропортов, перекрыть пару шоссе, задержать человека, на которого сейчас весь мир смотрит (и которого мы по недосмотру недоубили с применением боевого отравляющего вещества, на минуточку), и впридачу к нему еще семь десятков подвернувшихся под руку".

Ок.

Мы (в моем лице точно) верим, что вы такие.

Доказали.

И даже если вы всех выпустите и прекратите вот это все, наша (моя) вера в то, что вы такие не пошатнется.

Считайте, что дело сделано.

Можно уже выпускать

Все-таки какой же позорный цирк и стыдобища.

И захотели бы сделать позорнее, не получилось бы

Если одни видят в событиях вокруг возвращения Навального признаки деградации власти, то другие замечают там же признаки деградации общества.

Наташа Исакова

Чувак, управляющий федеральными новостями, говорит: «Мы сильнее, потому что осознаем последствия. Вот я еду на байке мимо соседа по даче, который бьет щенка в живот. Первый порыв - навалять по [морде]. А потом - стоп - вспоминаю его должность, ресурс - и проезжаю мимо. Работа, семья, - не могу поставить всё под удар из-за собаки».

В его версии «демшиза» слаба, так как не может обуздать совесть и осознать последствия любого акта протеста.

Реально гордится своей способностью не вмешиваться как эволюционным преимуществом.

Не отражает, что ничего не делать - самая простая опция, не требующая героизма.

С его точки зрения, прилёт Навального - это просто глупость человека, не способного осознать последствия.

Миллионы компромиссов - и за каждым свои «железобетонные» оправдания.

///

В общем, продолжаем эволюционировать, новый вид Сапиенса - человек, осознающий Последствия...

Как будто внутри антиутопии.

Хотя почему как будто?

Леонид Павлючик

Через пару часов в Москву прилетает Алексей Навальный. Чтобы быть арестованным – если не на трапе самолета сегодня же, то днями или неделями позже. Человек жертвует собой, кладет себя на плаху, чтобы еще раз попытаться разбудить общественное сознание, ценой своего здоровья, а то и жизни всколыхнуть сонную одурь, в которой пребывают соотечественники. И сколько неожиданной злобы, яда, ненависти в его адрес встречаю я в эти дни в интернете...

Почему так? Не потому ли, что его жертвенный поступок – укор всем нам, хилым и слабым, способным только на безопасный конформизм, а в лучшем случае – на сетевые пересуды и на диванный протест? Дотянуться до его несгибаемой стойкости, воли, благородной ненависти к воровскому режиму, до его яростной убежденности в своей правоте многим из нас, в том числе и мне, не дано. Но это не повод нам, притерпевшимся, слабым духом, ненавидеть сильного, убежденного и, воспользуюсь пушкинским словом, могущего.

P. S. По странной аналогии вспомнился фильм "Дурак" Юрия Быкова. Там, если помните, главный герой пытался предупредить жильцов общежития, что по стене здания пошла трещина и дом (читай: Россия) вот-вот рухнет. Но жильцам стало в лом покидать свои вонючие углы, выходить на мороз, и они предпочли избить, а, точнее, распять, глашатая "дурной" вести. А потом вернулись в обреченное здание, чтобы дальше жрать дешевую водку, заедая ее дрянной едой. Пророческий, если вдуматься, оказался фильм...

Многие считают, что приказав задержать Навального (а мало кто сомневается, что задержание было произведено по его приказу) Путин совершил большую ошибку. Причем некоторые начали писать это ещё до того, как самолёт поднялся в воздух.



Андрей Лошак

Леонид Волков прав: Путин сам сделал себя крысой, загнанной в угол. Любое его решение завтра проигрышное. Но давайте при этом не забывать, что он хоть и расстроится, но потом съест черной икорки и ему полегчает - и не из таких цугцвангов выбирался - а Навальный с высокой долей вероятности сразу после прилета отправится в СИЗО, потом в лучшем случае под домашний арест без интернета, потом... – лучше даже не думать, что будет потом, а проявить солидарность с Алексеем. Это все, что можно сделать сейчас. В старом ЖЖ Навального был слоган: «Финальная битва между добром и нейтралитетом». Все, нет больше нейтралитета. Не поддерживая в этой ситуации Алексея, вы поддерживаете зло. Это очень неуютное знание, которое заставляет шевелиться спящее чувство гражданской ответственности, выводит из зоны комфорта на улицу, где каратели, автозаки, прилепинские штурмовики и прочая дрянь, но ничего не поделаешь – ставки в игре повышаются с обеих сторон, раскол в обществе нарастает, остаться в стороне не получится. Посмотрите на Беларусь. Там уже нет нейтральных. Ты или с нами или против нас - с пистолетом Ярыгина российского производства. А если стоишь в красивой позе над схваткой, то сука ты подментованная. Приятель вернулся недавно из Минска и говорит: «Политизация зашкаливает. Даже в Тиндере у 9 из 10 девушек висит дисклеймер: «Лукашисты проходят мимо»

Путин зря надеется, что убрав "смутьяна", все сразу затихнет. Ничего не затихнет, пока самая активная и образованная часть общества, насчитывающая миллионы людей, будет дискриминирована и лишена своего политического представительства. Навальный не сам по себе, он - представитель этой силы, просто самый последовательный, упертый и бесстрашный. Его можно закатать в асфальт, но на его месте тут же появится новый герой. Потому что есть такая штука, как историческая неизбежность. Часики тикают. Время диктаторов приходит к концу. Путин до сих пор у власти лишь потому, что эта многочисленная активная и образованная прослойка до сих пор не осознала себя силой. Все, что от нее требуется, - это научиться объединяться. Навальный далеко не идеальный президент, но он – идеальный таран, способный пробить трухлявые фальшфасады, которые развесил вокруг себя Путин, и сделать шаг навстречу прекрасной России будущего. Думаю, именно в этом историческая миссия Навального, а осознание этой миссии, как чит-код в видеоигре, делает его неуязвимым.

Дмитрий Травин

После задержания Навального "черными майорами" стало ясно, что никакой четкой стратегии в отношении него нет. Сначала предполагалось, что он умрет при неясных обстоятельствах. Когда Навальный не умер, а обстоятельства оказались достаточно ясными, предполагалось, что он останется за границей, откуда трудно влиять на российскую политику. Во всяком случае, намеки ему делались весьма откровенные. А когда Навальный за границей не остался, «стратеги» отказались от возвращаться к первому варианту и решили посадить «берлинского пациента» в тюрьму. Не исключено, кстати, что будет еще четвертый вариант, и суд Навального за решетку не упечет, но это пока рано обсуждать.

Тюремное заключение, на первый взгляд, выглядит логичным. В свое время Сергей Удальцов был с Алексеем Навальным в одной «весовой категории», но отсидев и исчезнув из информационного пространства, он превратился в политического «легковеса», тогда как Навальный теперь борется в одной категории с Владимиром Путиным. Но если сейчас упекут Навального, если он лишится возможностей делать всякие разоблачительные видеосюжеты и создавать другие информационные поводы, народ может про него позабыть. Не миллион активных сторонников позабудет, а тот «безмолвный народ», который нужен для победы каждому политику.

За годы отсидки на место Навального будет претендовать кто-то иной. Тот, о ком сейчас постоянно пишут. Я вообще-то не верю, что Валерий Соловей получает тайную информацию из властных структур, но в данном случае он очень уж своевременно стал активизироваться. Как будто чувствовал, что место освободится.

Впрочем, возможно, оно не освободится, даже если суд Навального посадит. Сегодня все чаще пишут, что он из простого блогера превратился в героя, открыто пошедшего навстречу опасности, несмотря на угрозу жизни и свободе. Как бы мы не относились к его политическим взглядам и действиям, нельзя не признать, что Навальный совершил чрезвычайно смелый поступок, вернувшись в Москву.

История постепенно приобретает романтический характер. И народ, проникшись этой романтикой, может вознести своего героя до небес. В этом случае тюрьма сработает, скорее, на него, чем против.

Александр Шмелёв

На каникулах перечитывали с детьми "Гарри Поттера", и там я обратил внимание на крайне разумное политологическое рассуждение - вполне применимое к текущему моменту:

"Волан-де-Морт выбрал тебя, потому что ты представляешь для него наибольшую опасность, а сделав это, сам же тебя в такого человека и превратил! [...] Волан-де-Морт сам создал худшего своего врага, как делают и все остальные тираны! Ты хоть представляешь, до какой степени боятся тираны тех, кого они угнетают? Каждый из них сознает, что рано или поздно среди множества их жертв наверняка появится тот, кто восстанет против них и нанесет им ответный удар! И Волан-де-Морт ничем от них не отличается! Он вечно настороже, вечно высматривает того, кто бросит ему вызов. Он услышал о пророчестве и начал действовать, и в итоге не только сам подобрал себе врага, который способен прикончить его, но и снабдил этого врага смертоносным оружием!"

Именно так происходит и в нашем случае. У Алексея Навального масса своих достоинств, и в нормальной демократической стране он тоже вполне мог бы претендовать на заметные политические роли. Однако в однозначного лидера оппозиции и главного противника путинского режима его превратил сам этот режим. И сегодня это было продемонстрировано в очередной раз.

Если бы Навальный спокойно прилетел бы в Москву, вышел из аэропорта, поприветствовал бы сторонников и поехал домой, Путин мог бы и дальше натужно хихикать на пресс-конференциях, произнося "да кому он нужен", а разнообразные блогеры - строчить посты на тему "Навальный не представляет для Путина никакой опасности, действующий режим укрепился прочно и надолго, ничего ему не грозит". Возможно даже кто-то мог бы им и поверить.

Однако сегодняшняя истерика власти - дороги перекрывают, самолеты разворачивают, 100 500 полицейских привлекают для важнейшей спецоперации, адвокатов не пускают, все возможные и невозможные законы нарушают, и так далее - показывают, насколько самого Путина волнует фигура Навального, как он ее боится. И таким образом своими руками он превращает эту фигуру в того, кто должен его победить. Как это работает, я не знаю, всё это из области метафизики, однако интуитивно я чувствую, что это работает так, и очень надеюсь, что сработает и в нашем случае.

Сергей Медведев

Ганди, Мандела, Сахаров, Гавел, Аун Сан Су Чжи... В результате собственной паники, трусости и бездарности Кремль получил политзаключенного мирового калибра. Раньше можно было по проблеме Навального втихую разбираться с активистами ФБК по регионам, а теперь придется разбираться с мировыми лидерами, международными институтами и с санкциями. Молодцы, чо. Стратеги!

Андрей Мальгин

Приятно наблюдать, как Путин себя закапывает.

Давай вперед, Владимир Путин!

Леонид Гозман

ПЕРВЫЙ АКТ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА НАВАЛЬНОГО – СЕМЬ ВЫВОДОВ ПО ИТОГАМ ТРАГИФАРСА

Все смешно, но не весело.

Человека, чудом выжившего, те же самые люди, которые пытались, но не смогли его убить, сажают в тюрьму. Он, конечно, морально был к этому готов, но ему, ведь, наверное, нужны еще какие-нибудь специальные лекарства, да и просто нормальные условия. Что беззаконно взяли, так это очевидно.

Заодно наплевали на безопасность и, в конце концов, удобства сотен и тысяч людей. Про то, насколько рискованно закрывать аэропорт, пусть говорят специалисты, но любой может себе представить, как приятно в такой мороз сесть не там, где тебя встречают, особенно, если у тебя стыковки. Но – к выводам.

1. Власть не только подтвердила наши представления о ней, но и продемонстрировала нечто новое. Подтвердила: на закон и людей наплевать, врать можно сколько угодно – все Божья роса. Новое: степень трусости – ну чего они испугались, не захватил бы Навальный Кремль, если бы дали нормально прилететь? Во всяком случае, не сегодня. Но главная новизна – степень глупости, некомпетентности и несогласованности. Один пример: если решили сажать в Шереметьево, зачем устроили все это во Внуково? То есть, думали до последней секунды.

2. Система иррациональна. Точнее, вся ее рациональность сводится к рациональности одного человека. А он, как мы все видели, в некоторых ситуациях, в частности, когда речь заходит о Навальном, впадает в какое-то странное состояние – боится произнести имя, начинает истерически смеяться и говорить вещи, мягко говоря, не совсем адекватные, типа «хотели бы отравить, отравили бы».

3. С Западом - все! В течение часа после ареста Навального высказаться по этому поводу успели сенаторы США, высшие функционеры Европы, будущий помощник Байдена по безопасности и многие другие. В США новый президент, в Германии скоро новый канцлер – как раз принимаются стратегические решения относительно политики на российском направлении. Иллюзий давно нет, но если какие-то развилки еще оставались, то теперь – момент истины. Северный поток, полагаю, накрылся – он и так был на волоске - но это только вершина айсберга. Впереди новые санкции, перекрывание кислорода для наших начальников (но под раздачу попадут и нормальные люди) и главное – новый виток гонки вооружений. Не в мультфильмах, а настоящей, которую не выдержал СССР. Забавно, кстати, что Кремль в очередной раз загнал себя в тупик. Позвонит, допустим, Меркель, отпусти, скажет. Но отпустить уже нельзя – скажут, что испугался Меркель или Байдена, или, того хуже, протестов в России. Пацаны уважать не будут!

4. Ответ со стороны Кремля понятен. Нас обижают, а значит, будем бороться с пятой колонной и иностранными агентами, постараемся максимально прикрыть границы, в идеологии впадем в окончательный маразм, оставшиеся СМИ задушим и ощетинимся ракетами. Бедных станет больше, сажать будут чаще.

5. Все это не продлит срок существования режима. Не знаю, как именно он рухнет – это никогда не известно заранее. Тунисские полицейские, например, не подозревали, к чему приведут вполне привычные для них издевательства над мелким торговцем (он совершил самосожжение, и началась арабская весна). Но вряд ли долго может существовать не такая преступная – бывали и более преступные, но такая некомпетентная, трусливая и презираемая власть. Персонификаторы режима уже давно похожи на нежить – посмотрите на их лица, они ж давно умерли, а может, и не были никогда живыми. Но сейчас, похоже, прокричал петух.

6. Режим рухнет не на выборах, когда граждане будут решать, за кого им голосовать – за Путина, Навального или Пупкина? Такой сценарий – недостижимая мечта. Мы вынуждены будем пройти через неправовой период – дай Бог, чтобы он был не сильно кровавым. И в этот период, когда будет создано что-то вроде Переходного правительства национального спасения с задачей поддержания какого-никакого порядка, подготовки выборов и созыва Конституционного собрания понадобится человек, председательство которого в этом органе будет казаться естественным, не будет вызывать удивления – а кто это, мол, такой? Тупость Кремля в сочетании со смелостью и самоотверженностью его главного противника, дали этому человеку фамилию – это Навальный. И миром, и той частью России, которая хочет перемен, он воспринимается как единственная альтернатива Путину.

7. Режим, полагаю, рухнет те столько под ударами граждан, сколько сгниет сам. Борьба с ним – это не столько приближение времени его ухода со сцены, сколько подготовка к строительству нового государства на руинах. Ну и обеспечение самоуважения. А Навальному, чтобы сценарий его прихода к власти успешно реализовался, нужно одно – оставаться самим собой, вести себя также, как сейчас (то есть продолжать доставлять режиму максимальные неприятности). И – необходимое условие - выжить, не быть убитым!

Эдвард Сноуден тоже считает арест Навального большой ошибкой российской власти.

Арест Навального кажется мне повторением ошибок советского времени, которые мы сегодня видим и в других странах, например, аррест Ассанджа и война с другими разоблачителями. У государств развивается аллергия на оппозицию - но система, которая не может смириться с несогласием, его не переживёт.

Отпустите его.