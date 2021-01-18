Жители Дальнего Востока и Сибири на пикетах поддержали Навального

Жители Дальнего Востока и Сибири проводят одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который накануне вернулся из Германии в Россию. Сразу же по прилёте в Москву его задержали.
Кирилл Чистяков провёл пикет в центре Владивостока. Он держал плакат "Свободу Алексею Навальному!". По его словам, еще несколько активистов находились в стороне, поскольку сейчас очередь на одиночный пикет считается по новому закону массовым мероприятием, требующим разрешения.
В разговоре с корреспондентом сайта Сибирь.Реалии он отметил, что к нему подходили полицейские, фотографировали, затем час, пока длился пикет, они ходили рядом.
В Тюмени одиночный пикет провела волонтёр регионального штаба Навального. Об этом сообщил координатор штаба Иван Востриков. По его словам, пикет продолжался полчаса, сотрудников полиции рядом не было.
В Иркутске на одиночном пикете в поддержку Навального полицейские задержали сотрудника регионального штаба Захара Сарапулова "для выяснения личности". Активист сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии, что проводил пикет рядом с отделом полиции, видимо это и спровоцировало задержание. Его отпустили через полтора часа не предъявив никаких претензий.
В городе проходит серия пикетов, добавил Сарапулов, участвует не менее шести человек, больше никого из них полиция не задерживала.
Самолёт с Алексеем Навальным на борту должен был приземлиться во Внуково примерно в 19.30. Однако он не зашёл на посадку, а ушёл в зону ожидания, а затем отправился в аэропорт Шереметьево - где впоследствии и совершил посадку, как утверждают в авиакомпании "Победа", по техническим причинам. К вечеру воскресенья большинство задержанных отпустили. Некоторые успели доехать до Шереметьева.
Навальный и его сторонники призвали встретить политика в аэропорту. По данным издания "ОВД-Инфо", всего было задержано 69 человек. Это активисты и журналисты, освещавшие приезд оппозиционера. 62 задержанных в Москве, среди них сотрудники ФБК Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов и активист Константин Котов. Задержан был и брат Алексея Навального Олег. Им оформили в московском ОВД Дорогомиловский протоколы по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.
- Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в бессознательном состоянии в больницу Омска. Соратники Навального утверждают, что его отравили неизвестным веществом. В больнице Омска уверяют, что не нашли в организме политика ядов, а кома вызвала нарушением обмена веществ. 22 августа рано утром спецсамолёт из Германии, прибывший в Омск накануне, специально для эвакуации Навального, вылетел в Берлин. Политика доставили в госпиталь "Шарите", где специалисты обнаружили в его организме следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти отрицают, что Навальный был отравлен, уголовное дело не возбуждено.
- Издания Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила "Новичком" специальная группа сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам Навальный сделал вывод, что такая операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента России Владимира Путина.
- Через несколько дней после расследования Владимир Путин назвал расследование об отравлении Навального "легализацией материалов американских спецслужб". Путин подтвердил во время прямой линии, что за Навальным следят российские спецслужбы.
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