Жители Дальнего Востока и Сибири на пикетах поддержали Навального

Жители Дальнего Востока и Сибири проводят одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который накануне вернулся из Германии в Россию. Сразу же по прилёте в Москву его задержали.

Кирилл Чистяков провёл пикет в центре Владивостока. Он держал плакат "Свободу Алексею Навальному!". По его словам, еще несколько активистов находились в стороне, поскольку сейчас очередь на одиночный пикет считается по новому закону массовым мероприятием, требующим разрешения.

В разговоре с корреспондентом сайта Сибирь.Реалии он отметил, что к нему подходили полицейские, фотографировали, затем час, пока длился пикет, они ходили рядом.

В Тюмени одиночный пикет провела волонтёр регионального штаба Навального. Об этом сообщил координатор штаба Иван Востриков. По его словам, пикет продолжался полчаса, сотрудников полиции рядом не было.

В Иркутске на одиночном пикете в поддержку Навального полицейские задержали сотрудника регионального штаба Захара Сарапулова "для выяснения личности". Активист сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии, что проводил пикет рядом с отделом полиции, видимо это и спровоцировало задержание. Его отпустили через полтора часа не предъявив никаких претензий.

В городе проходит серия пикетов, добавил Сарапулов, участвует не менее шести человек, больше никого из них полиция не задерживала.

Самолёт с Алексеем Навальным на борту должен был приземлиться во Внуково примерно в 19.30. Однако он не зашёл на посадку, а ушёл в зону ожидания, а затем отправился в аэропорт Шереметьево - где впоследствии и совершил посадку, как утверждают в авиакомпании "Победа", по техническим причинам. К вечеру воскресенья большинство задержанных отпустили. Некоторые успели доехать до Шереметьева.

Навальный и его сторонники призвали встретить политика в аэропорту. По данным издания "ОВД-Инфо", всего было задержано 69 человек. Это активисты и журналисты, освещавшие приезд оппозиционера. 62 задержанных в Москве, среди них сотрудники ФБК Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов и активист Константин Котов. Задержан был и брат Алексея Навального Олег. Им оформили в московском ОВД Дорогомиловский протоколы по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.