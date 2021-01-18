Суд о заключении Навального под стражу проходит прямо в ОВД в Химках

Суд о заключении Алексея Навального под стражу проходит уже сегодня прямо в помещении ОВД в Химках, куда Навальный был доставлен после задержания в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщают соратники оппозиционера. Как следует из документа, полученного адвокатом Навального Вадимом Кобзевым, суд был назначен на 12.30, но о его начале адвокатам заранее не сообщили.

Впоследствии Кобзев опубликовал фото из зала, где проходит суд.

В зал пустили съёмочную группу Lifenews. Адвокат Навального заявил отвод судье, прокурор выступил против.

Сам Навальный назвал происходящее "наивысшей степенью беззакония", сказав, что власти "разорвали и выбросили на помойку уголовно-процессуальный кодекс". По словам Навального, о суде его не предупредили.

Федеральная служба исполнения наказаний ранее заявила, что суд должен избрать меру пресечения для Навального в связи с ходатайством о замене условного уголовного срока на реальный. Суд по этому ходатайству должен пройти 29 января, а до этой даты Навальному могут избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Именно о такой мере ходатайствует служба.

Алексей Навальный прилетел накануне в Москву из Германии, где проходил с августа лечение после отравления в России. ФСИН 29 декабря объявила его в розыск, заявив о том, что он нарушил правила испытательного срока, в частности не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. При этом испытательный срок истёк 30 декабря, а сам приговор по так называемому делу "Ив Роше" - 3,5 года лишения свободы условно - согласно постановлению ЕСПЧ, был вынесен в 2014 году с нарушением прав Навального.