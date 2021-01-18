Навального арестовали на 30 суток. Суд прошёл в ОВД в Химках

Оппозиционера Алексея Навального, который вчера вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, суд отправил под стражу на 30 суток по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

Суд прошёл прямо в здании ОВД в Химках, куда Навального накануне вечером доставили из аэропорта Шереметьево. О суде ни Навальному, ни его адвокатам заранее не сообщили. Адвокатов пустили только на суд, до этого им не давали зайти в здание.

В управлении МВД по Московской области уже после начала суда заявили, что причиной его проведения в ОВД стало отсутствие у Навального результатов теста на коронавирусную инфекцию. По действующим правилам, у прибывающих из-за рубежа есть 72 часа, чтобы сдать этот тест.

У здания ОВД собрались более ста сторонников Навального, а также журналисты, которых не пустили внутрь, хотя процесс был объявлен гласным и открытым.

После оглашения решения суда сторонники Навального начали скандировать лозунги в его поддержку. К зданию подъехали автозаки.

В зал пустили только съёмочную группу Life и телеканала "Россия".

Навальный заявил о происходящем как о беззаконии, особенно удивившись тому, что суд прошёл в формате выездного заседания.

Федеральная служба исполнения наказаний ранее заявила, что суд должен избрать меру пресечения для Навального в связи с ходатайством о замене условного уголовного срока по приговору, который Навальному был вынесен в 2014 году, на реальный. Суд по этому ходатайству должен пройти 29 января, однако под стражу его отправили до 15 февраля.

Навальный в обращении к сторонникам, записанном в здании ОВД, призвал их "не бояться" и "выходить на улицы". В соцсетях также появились призывы к акциям протеста.

Соратник Навального Леонид Волков заявил, что будут готовиться "большие митинги" 23 января с призывом освободить политика. О том, будут ли пытаться согласовать акции протеста, он не упомянул. Во многих регионах проведение акций сейчас ограничено из-за эпидемии коронавируса.

Международная реакция на задержание Навального

Уже в воскресенье вечером задержание Навального в аэропорту осудили представители ряда стран ЕС, США и правозащитники.

В понедельник освободить Навального потребовали лидеры Германии, где проходил лечение оппозиционер. С призывом к освобождению выступили канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас. По словам Меркель, возможную реакцию она обсудит с партнёрами по ЕС. Во вторник ситуацию, как ожидается, обсудит Европарламент, который ранее уже призывал ввести масштабные санкции - в связи с отравлением Навального.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал освободить Навального, напомнив и о необходимости расследовать его отравление боевым отравляющим веществом.

Обеспокоенность в связи с задержанием российского оппозиционера высказал и Совет ООН по правам человека.