Навального арестовали на 30 суток. Суд прошёл в ОВД в Химках

Оппозиционера Алексея Навального, который вчера вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления, суд отправил под стражу на 30 суток по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.
Суд прошёл прямо в здании ОВД в Химках, куда Навального накануне вечером доставили из аэропорта Шереметьево. О суде ни Навальному, ни его адвокатам заранее не сообщили. Адвокатов пустили только на суд, до этого им не давали зайти в здание.
В управлении МВД по Московской области уже после начала суда заявили, что причиной его проведения в ОВД стало отсутствие у Навального результатов теста на коронавирусную инфекцию. По действующим правилам, у прибывающих из-за рубежа есть 72 часа, чтобы сдать этот тест.
У здания ОВД собрались более ста сторонников Навального, а также журналисты, которых не пустили внутрь, хотя процесс был объявлен гласным и открытым.
После оглашения решения суда сторонники Навального начали скандировать лозунги в его поддержку. К зданию подъехали автозаки.
В зал пустили только съёмочную группу Life и телеканала "Россия".
Навальный заявил о происходящем как о беззаконии, особенно удивившись тому, что суд прошёл в формате выездного заседания.
Федеральная служба исполнения наказаний ранее заявила, что суд должен избрать меру пресечения для Навального в связи с ходатайством о замене условного уголовного срока по приговору, который Навальному был вынесен в 2014 году, на реальный. Суд по этому ходатайству должен пройти 29 января, однако под стражу его отправили до 15 февраля.
Навальный в обращении к сторонникам, записанном в здании ОВД, призвал их "не бояться" и "выходить на улицы". В соцсетях также появились призывы к акциям протеста.
Соратник Навального Леонид Волков заявил, что будут готовиться "большие митинги" 23 января с призывом освободить политика. О том, будут ли пытаться согласовать акции протеста, он не упомянул. Во многих регионах проведение акций сейчас ограничено из-за эпидемии коронавируса.
Международная реакция на задержание Навального
Уже в воскресенье вечером задержание Навального в аэропорту осудили представители ряда стран ЕС, США и правозащитники.
В понедельник освободить Навального потребовали лидеры Германии, где проходил лечение оппозиционер. С призывом к освобождению выступили канцлер Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас. По словам Меркель, возможную реакцию она обсудит с партнёрами по ЕС. Во вторник ситуацию, как ожидается, обсудит Европарламент, который ранее уже призывал ввести масштабные санкции - в связи с отравлением Навального.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал освободить Навального, напомнив и о необходимости расследовать его отравление боевым отравляющим веществом.
Обеспокоенность в связи с задержанием российского оппозиционера высказал и Совет ООН по правам человека.
- Алексей Навальный прилетел накануне в Москву из Германии, где проходил с августа лечение после отравления в России. ФСИН 29 декабря объявила его в розыск, заявив о том, что он нарушил правила испытательного срока, в частности не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. При этом испытательный срок истёк 30 декабря, а сам приговор по так называемому делу "Ив Роше" – 3,5 года лишения свободы условно – согласно постановлению ЕСПЧ, был вынесен в 2014 году с нарушением прав Навального.
- Задержание российского оппозиционера осудили представители стран Запада и правозащитники. Политзаключённым его признал правозащитный центр "Мемориал", а также Amnesty International. Сам Навальный считает преследование политически мотивированным.
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа и в состоянии комы отправлен на лечение в Германию. Он утверждает, что покинул Россию не по своей воле, и отвергает претензии ФСИН. Навальный знал о том, что ему грозит задержание, но всё равно принял решение вернуться в Россию. Алексей Навальный утверждает, что отравлен был российскими спецслужбами по указанию властей, возможно лично Владимира Путина. Опубликованное расследование Bellingcat приводит факты о слежке сотрудников ФСБ за Навальным, а один из них фактически признался в покушении на него.
- Самолёт Навального из Берлина был перенаправлен из московского аэропорта Внуково, где собрались его сторонники, в Шереметьево. Там оппозиционера задержали на паспортном контроле.
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