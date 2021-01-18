Федерация хоккея отказала Беларуси в проведении чемпионата мира

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила о переносе матчей чемпионата мира – 2021, которые должны были пройти в Минске. Основанием для такого изменения федерация назвала "соображения безопасности". Сегодня Совет ИИХФ подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска "неизбежно".

Федерация ссылается на соответствующий пункт в регламенте, согласно которому Совету ИИХФ предоставляется "возможность отозвать чемпионат мира по хоккею с шайбой из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу благополучия или безопасной свободы передвижения игроков, официальных лиц, зрителей и СМИ".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста граждан, не согласных с итогами президентских выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Многие участники протестов подверглись арестам, избиениям и пыткам.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель 11 января встречался в Минске с главой белорусского государства Александром Лукашенко. Фазель посетовал в разговоре с Лукашенко, что федерация испытывает давление со стороны противников проведения чемпионата в Беларуси – из-за внутриполитической обстановки в этой стране.

Лукашенко тогда заверил Фазеля, что Беларусь готова провести ЧМ по хоккею сама, без Латвии, которая является второй страной – организатором турнира. Латвийские власти, равно как представители ряда других стран, правозащитные организации и белорусские активисты, выступили против проведения части матчей чемпионата в Беларуси.