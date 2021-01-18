ОБСЕ потребовала от РФ соблюдения прав Алексея Навального. ВИДЕО

Представители по правам человека государств-членов ОБСЕ 18 января осудили задержание российскиого оппозиционера Алексея Навального.

В обнародованном специальном заявлении, в частности, говорится:

"Выжив после недавнего покушения на свою жизнь, пройдя через множество задержаний и арестов по политическим мотивам, Алексей Навальный, похоже, ещё не прошёл весь путь уготованных ему испытаний. В настоящее время он находится под стражей и ему грозит тюремное заключение сроком в 13 лет. Его задержание в момент возвращения домой недопустимо. Политические оппоненты в любом регионе ОБСЕ должы иметь возможность выражать своё мнение. Мы призываем российские власти уважать взятые ими на себя обязательства в рамках ОБСЕ и обязательства в качестве участников Европейской конвенции о защите прав человека и прекратить политически мотивированное преследование. Политическая программа господина Навального должна быть оценена избирателями, а не прокурорами".

Заявление подписали руководители Комитета по демократии и правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кириакос Хаджийианни (председатель, Кипр), Михаэль Георг Линк (вице-председатель, депутат, Германия), специальный докладчик Кари Хенриксен (депутат, Норвегия).