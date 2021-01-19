Навальный помещён в камеру СИЗО "Матросская тишина"

Политика Алексея Навального, арестованного накануне на 30 суток, поместили в трёхместную камеру карантинного отделения следственного изолятора "Матросская тишина". В ней он содержится один, поскольку после прибытия из-за границы должен пройти 14-дневный карантин. Об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший оппозиционера в СИЗО.
По его словам, в камере есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода. Мельников также перечислил всё что выдали Навальному в СИЗО: матрас, подушку, одеяло, постельное белье, тарелку, кружку, ложку, зубную щетку, пасту, мыло, одноразовую бритву, туалетную бумагу.
Член ОНК передал слова Навального о том, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный также сообщил, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается.
Оппозиционера Алексея Навального задержали в воскресенье вечером в мосоковском аэропорту Шереметьево, куда он прибыл из Германии, где лечился после отравления. Вчера суд, который проходил в здании ОВД в Химках, отправил его в СИЗО до 15 февраля. На 2 февраля назначено заседание суда о замене Навальному условного срока по так называемому делу "Ив Роше" на реальный по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
- 17 января Алексей Навальный прилетел в Москву из Германии, где проходил с августа лечение после отравления в России. ФСИН 29 декабря объявила его в розыск, заявив о том, что он нарушил правила испытательного срока, в частности не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. При этом испытательный срок истёк 30 декабря, а сам приговор по так называемому делу "Ив Роше" – 3,5 года лишения свободы условно, – согласно постановлению ЕСПЧ, был вынесен в 2014 году с нарушением прав Навального.
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа и в состоянии комы отправлен на лечение в Германию. Он утверждает, что покинул Россию не по своей воле, и отвергает претензии ФСИН. Навальный знал о том, что ему грозит задержание, но всё равно принял решение вернуться в Россию. Алексей Навальный утверждает, что отравлен был российскими спецслужбами по указанию властей, возможно, лично Владимира Путина. Опубликованное расследование Bellingcat приводит факты о слежке сотрудников ФСБ за Навальным, а один из них фактически признался в покушении на него.
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