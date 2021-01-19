Трамп снял запрет на въезд в США из Европы. Байден не согласен

Президент США Дональд Трамп 18 января подписал указ, который отменяет ограничения на въезд в страну из Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно указу, с 26 января въезжающие в США должны предоставить отрицательный тест на COVID-19. При этом ограничения в отношении въезда из Китая и Ирана сохраняются, так как эти страны отказались сотрудничать в области здравоохранения и своевременно не делились информацией о распространении COVID-19, отмечается в указе.

Джен Псаки , пресс-секретарь избранного президента США Джо Байдена, который вступит в должность 20 января, заявила, что новая администрация не намерена снимать ограничения на въезд в страну с 26 января. Напротив, планируется ужесточить меры в отношении международных поездок, чтобы сдержать распространение COVID-19, подчеркнула Псаки.

Трамп начал вводить ограничения на въезд в США из разных государств в начале прошлого года, когда в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. Сперва запрет на въезд иностранных граждан был наложен на тех, кто прибывает из Китая, затем под ограничения попал Иран. В марте Трамп ограничил въезд в США для тех, кто побывал или проживает на территории государств Шенгенской зоны. Позднее запрет распространили на Ирландию, Великобританию, а также Бразилию.

США находятся на первом месте в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом – более 24 миллионов инфицированных, свыше 400 тысяч заболевших умерли.