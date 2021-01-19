В ПАСЕ прошли слушания о Навальном - без депутатов от России

В комитете Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник прошли онлайн-слушания по вопросу об отравлении Алексея Навального.

Представители России отказались принять участия в слушаниях. Как утверждают "Открытые медиа", это произошло в последний момент. "Ещë в субботу в разговоре с «Открытыми медиа» два члена комитета из российской делегации, депутат Госдумы Леонид Калашников и сенатор Александр Башкин, уверяли, что будут принимать участие в слушаниях" - пишет издание.

В слушаниях должен был принять участие сам Алексей Навальный, однако не смог этого сделать - после возвращения в Россию 17 января он был задержан, а затем отправлен в СИЗО в Москве на 30 суток. Вместо Навального выступил его соратник Леонид Волков. Тезисы своего выступления он изложил в фейсбуке.

Волков обратил внимание на то, что приговор по делу "Ив Роше", из-за которого Навальному сейчас грозит реальный срок, был признан ЕСПЧ незаконным. Он также призвал ЕСПЧ задействовать срочные механизмы для того, чтобы добиться освобождения Навального из-под стражи. По словам Волкова, освобождения оппозиционера могут добиться сами российские граждане, но ПАСЕ может в этом помочь. Волков также сказал, что убеждён в том, что в России были, помимо отравления Навального, и другие покушения с использованием яда "Новичок", в том числе и приведшие к смерти их жертв.

На слушаниях также выступил один из авторов расследования Bellingcat об отравлении Навального Христо Грозев. Он изложил основные выводы, к которым пришло расследование - о причастности к отравлению сотрудников ФСБ.

Выступавшие депутаты отмечали отсутствие сотрудничества со стороны российских властей по делу Навального. Некоторые из них призывали ПАСЕ на своей будущей сессии поднять вопрос об отравлении и преследованиях Навального в общем контексте нарушения прав человека в России и рассмотреть возможную реакцию.