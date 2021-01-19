Киркорову запретили въезд в Литву за поддержку аннексии Крыма 

Власти Литвы запретили на пять лет въезд в страну российскому поп-певцу Филиппу Киркорову. Он внесён в список нежелательных в Литве лиц.

Накануне внести Киркорова в этот список потребовал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он указал, что певец, который является гражданином Российской Федерации и Болгарии, "своими многократными посещениями Крыма сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия России", а его участие в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

Ландсбергис пообещал, что МИД будет систематически давать оценку лицам, которых Россия использует "для продвижения своей внешней политики".

Глава литовского министерства внутренних дел Агне Билотайте, комментируя запрет на въезд Киркорову, также отметила, что "публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве".

Запрет на въезд в Литву для Киркорова вступил в силу с 19 января.