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СМИ: В российском консульстве в Нью-Йорке затруднена работа средств связи

Консульство России в Нью-Йорке

В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий, из-за чего у российской диаспоры возникают огромные проблемы, заявил его консул Алексей Топольский. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства. Периодически возникают перебои с доступом в интернет.

РИА Новости сообщает, что, по словам главы генерального консульства России в Нью-Йорке, в дипломатической миссии около двух суток отсутствует городская телефонная связь.

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