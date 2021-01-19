СМИ: В российском консульстве в Нью-Йорке затруднена работа средств связи

В генконсульстве России в Нью-Йорке отключили сразу несколько десятков телефонных линий, из-за чего у российской диаспоры возникают огромные проблемы, заявил его консул Алексей Топольский. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства. Периодически возникают перебои с доступом в интернет.

РИА Новости сообщает, что, по словам главы генерального консульства России в Нью-Йорке, в дипломатической миссии около двух суток отсутствует городская телефонная связь.