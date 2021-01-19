В Лондоне намерены привлечь Россию к ответственности за арест Навального

Великобритания будет сотрудничать со своими международными партнерами, стремясь к тому, чтобы Россия понесла ответственность за задержание российского оппозиционного лидера Алексея Навального - с таким заявлением выступил во вторник пресс-секретарь британского премьер-министра.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство Великобритании вопрос о введении санкций по отношению к владельцу футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу, пресс-секретарь сказал о намерении привлечь Россию к ответственности за отравление Навального, сообщил "Голос Америки".

Роман Абрамович – один из восьми человек, против которых, согласно сообщению проживающего в Великобритании исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимира Ашуркова, предлагает ввести санкции Алексей Навальный.

Список, составленный Навальным незадолго до возвращения в Россию, Ашурков опубликован в Фейсбуке. В нём 8 человек, среди которых бизнесмен Алишер Усманов, президент ВТБ Андрей Костин, телеведущий Владимир Соловьев.