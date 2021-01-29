Антиженское государство. Феминистки борются с насилием

Декабрь прошлого года сильно ударил по женским организациям: иностранным агентом признали фонд "Насилию.нет", а позже в этот же список попала феминистская активистка Дарья Апахончич. Тогда же в России появился новый проект – сопровождение девушек во время свиданий. Инициативу предложила москвичка Мария Еремина, обозначив ее как сообщество, где "подруги помогают подругам".

Пост с предложением сопроводить девушек на свидания Мария Еремина опубликовала на странице своего сообщества во "ВКонтакте". На инициативу сразу откликнулись более 30 подписчиц. Каждая хотела заниматься сопровождением в своем городе.

Хочу, чтобы девушки чувствовали себя безопасно

К созданию инициативы Еремину подтолкнули новости о том, что в телеграме появляются закрытые каналы, авторы которых выслеживают девушек. Одно из самых известных таких сообществ – Frottage Club. На него летом обратили внимание феминистские организации. Они говорили, что участники Frottage Club обменивались информацией о том, как выбрать жертву изнасилования и проследить за ней, куда наносить удары и какое снотворное лучше применять.

"Я понимаю, что свидание может быть связано с опасностью. Мне просто захотелось поддержать девушек, чтобы они чувствовали себя более безопасно на таких встречах", – рассказывает Еремина. Она предложила сопровождение в Москве и Московской области. Запросов от желающих пока не поступало, но Еремина связывает это с продолжительными новогодними праздниками и карантинными мерами. "Пока сложно понять, насколько востребованным будет мое предложение. Мне написали только несколько девушек, что чувствуют себя более безопасно, зная, что такая инициатива есть, и хотят ей воспользоваться, если пойдут на свидание", – отмечает москвичка.

Мы привыкли жить в этом злом и опасном мире

Точный механизм сопровождения пока не выработан, но Еремина уверена: он будет меняться от встречи к встрече. Сейчас она работает над созданием специальной группы во "ВКонтакте", куда сможет написать любая девушка, которая хочет получить поддержку во время свидания. Ее обращение будет направлено в чат "сопроводителей". Если в том городе, где должно пройти свидание, есть сопровождающий, он связывается с девушкой и назначает время и место встречи.

Пока все откликнувшиеся сопровождающие – девушки. "Мы привыкли жить в этом злом и опасном мире. Некоторые вещи мы делаем постоянно для нашей безопасности: например, скидываем адрес места, где должна пройти встреча, подругам, просим их звонить нам каждый час и заранее продумываем все сценарии, – объясняет Еремина. – Женщины в России живут в такой реальности. Мужчинам же это понять сложно".

Автор инициативы уверена: даже если в итоге сопровождение на свиданиях никому не понадобится, важно знать, что возможность обратиться за такой помощью есть. С ней согласна другая жительница Москвы Соня. Она откликнулась на пост и тоже предложила помогать девушкам во время свиданий в своем городе.

"Я всю жизнь крутилась больше среди девчонок и всегда слышала много историй о том, как нужно защищать себя во время свиданий. Мне кажется глубоко неправильным то, что женщины вынуждены жить с этим страхом", – говорит Соня. Она уже сопровождала на свиданиях своих подруг, которые познакомились с молодыми людьми в интернете. "К счастью, все прошло хорошо, но опыт уже имеется", – добавляет Соня.

На инициативу откликнулась и жительница Белгородской области Анастасия. По ее словам, проект может помочь предотвратить случаи насилия над женщинами. "Мы будет отговаривать девушек встречаться в безлюдных местах, ехать на дачу в неизвестное место или гулять за гаражи", – отмечает участница инициативы.

В России легализована антиженская преступность

Того, что свидание закончится плохо и для "сопроводителя", никто из откликнувшихся на инициативу не боится. "Мы не собираемся играть в гонки с преследованием, портить встречи и личную жизнь девушек. Мы просто предлагаем внимательно следить за происходящим и будем вмешиваться только в случае крайней необходимости", – говорит Еремина. Она уверена: мужчины не пойдут на преступления, зная, что за ними наблюдают.

Тем не менее неудачные свидания нередко заканчиваются не просто разочарованием, но и реальным насилием. В октябре в подмосковном Домодедове двадцатилетний молодой человек изнасиловал, а потом и задушил пятнадцатилетнюю школьницу. Они переписывались в соцсетях в течение года. Убийство произошло во время второй встречи.

В 2017 году житель Вязников убил свою спутницу во время первого свидания. Они познакомились в кафе, потом пошли на озеро. Там разгорелась ссора, в ходе которой мужчина нанес девушке несколько тяжелых телесных повреждений, а после ее смерти спрятал тело и попытался скрыться.

Истории этих женщин легли в основу акции "Стена памяти", которая прошла сразу в нескольких российских городах в конце 2020 года. Первыми ее запустили челябинские активистки. Они собрали портреты женщин, которые жили в их городе и стали жертвами домашнего насилия или фемицида. Под фотографиями описали кратко каждую историю.

В России женщины считаются людьми второго сорта

"Нашей главной целью было привлечь внимание населения к проблеме женской незащищенности в нашей стране, – рассказывает челябинская активистка Урсель. – Мало кто задумывается о том, что в России фактически легализована антиженская преступность. Каждый год от рук агрессивных партнеров или родственников гибнет огромное количество женщин. Те же, кто остаются живы, нередко попадают в тюрьму за превышение самообороны, остаются искалеченными или умирают ввиду подорванного побоями здоровья намного раньше отпущенного им природой времени".

По словам Урсель, женщины в России по умолчанию считаются людьми второго сорта, недостойными полноценной защиты в суде. В полиции у них не берут заявления о домашнем насилии, заставляют их мириться с агрессорами, а дела о побоях закрывают.

Акцию поддержали активистки из Казани, Уфы и Смоленска. Вместе с правозащитными организациями, которые занимаются защитой прав женщин, они собрали информацию о погибших в своих городах и создали небольшие мемориалы.

Домашнее насилие уже несколько лет остается серьезной проблемой для России. По данным за 2020 год, больше 38% убийств женщин совершают их партнеры, при этом только 56% дел о домашнем насилии регистрируется в полиции.