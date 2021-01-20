Опрос: 59% россиян выступают против "ковид-паспортов"

Большинство россиян выступают против введения так называемых "ковид-паспортов" для переболевших коронавирусной инфекцией или сделавших прививку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос портала SuperJob.

Согласно результатам опроса, инициативу властей Башкирии об оформлении такого документа поддержали лишь 12 процентов респондентов, 59 процентов – против "ковид-паспортов", 29 процентов опрошенных затруднились с ответом.



Противников таких иммунных паспортов больше и среди тех, кто уже сделал прививку от COVID-19 или переболел. Согласно данным опроса, их 55 процентов.



Большинство респондентов считают решение выдавать "ковид-паспорта" дискриминационным, а информацию о наличии антител – относящейся к врачебной тайне.

В России со 2 января прошедшим вакцинацию выдают сертификаты, подтверждающие наличие прививки.

В понедельник глава Башкирии сообщил, что жители республики, у которых есть антитела к COVID-19 после болезни, и те, кто сделал прививку, смогут получить специальные антиковидные паспорта с 5 февраля.



Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что жители региона, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции, получат специальные бейджи. Позже он уточнил, что вместо бейджа вакцинированные будут получать электронный QR-код.

Идея "ковид-паспортов" обсуждается и в Европе. Но большинство стран ЕС её не поддерживает.

