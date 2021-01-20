Алексей Навальный продолжает публиковать расследования, даже находясь под стражей. Последний фильм-расследование ФБК подробнейшим образом рассказывает о "дворце Путина" в Геленджике, о котором стало известно еще в 2015 году – на этот раз с подробностями в виде коррупционных финансовых схем, которые стоят за его строительством, с визуализациями интерьеров и дополнительными сведениями, которые косвенно подтверждают, что этот комплекс построек на огромной территории может предназначаться именно для президента.

Леонид Волков

Opus magnum Алексея Навального и ФБК.

Расследование про самого большого вора в истории человечества, про Владимира Путина.

Смотрите и распространяйте.

Виталий Манский

Навальный приглашает в гости к Путину. Фильм очень длинный, но и Путин долго владеет Россией.

Комментаторы восхищаются бесстрашием Навального.

Аббас Галлямов

Осознанно принятое и заранее просчитанное решение выпустить ТАКОЙ фильм в тот момент, когда ты находишься в российской тюрьме, говорит о том, что Навальный не человек. Это политический Терминатор. Или Киборг, я в них не сильно разбираюсь.

Короче, это решение робота, а не простого смертного.

Иван Бабицкий

Сегодняшний выход фильма про дворец Путина – хорошая иллюстрация к простому ответу на вечный вопрос критически мыслящих, так сказать, граждан: «почему Навального до сих пор не посадили, если он такой принципиальный борец с режимом?»

Вот, Навальный в тюрьме, а фильм вышел сегодня, и там уже больше пяти миллионов просмотров. И дальше будут выходить, независимо от того, посадят его или нет.

Н. с очевидностью сознательно выбирает такие виды деятельности, которым власть не может помешать, даже отправив его в тюрьму - а может им этим только помочь, поскольку обаяние образа бесстрашного борца с диктатурой и коррупцией от преследований резко усиливается, а большинству критиков в оппозиции они затыкают рот. Вот и весь рецепт. [...]

Возвращение Навального в Россию, вопреки впечатлениям многих - не самопожертвование, а рискованная игра на повышение. Тюрьмы он не боится и готов рисковать жизнью, но не исключено даже, что выигрыш будет чистым и мы скоро увидим его на свободе.

Олег Пшеничный

Вернувшись в Россию, Навальный поставил в неудобное положение не только путинскую шпану, но и всех нас, обычных граждан. Не правда ли, всем было бы гораздо удобнее, если бы он обличал сатрапов из-за границы, и фотографировался в берлинском парке с Юлией, а не сидел в каменном мешке, где ему в любой момент могут подать баланду с неизвестно чем.

Многих комментаторов поразил вкус президента, точнее, его полное отсутствие, и еще больше – то, сколько на эту чудовищную пошлость ушло денег.​ Часто всплывают сравнения с владениями Януковича, причем не в пользу последнего.

Владимир Варфоломеев

...Это кино не про дворец (в самом этом слове есть что-то возвышенное), а всего лишь про общак, на который скинулись в ленинградской подворотне.

Иван Филиппов

Сорок семь диванов,

Сорок семь диванов,

Сорок семь диванов —

Свежая строка.

Сорок семь диванов,

Срок родился новый,

Как стакан парного молока.

Глеб Павловский

Ужасно смешно. Вкусы этой братии разоблачают больше, чем три Беллингкэта

Михаил Козырев

Думаю, ни у кого не было сомнений, что наше первое лицо - самый богатый человек на земном шаре. Но вчитайтесь и приглядитесь. Это масштабы, не поддающиеся воображению. Все мы, вся страна, работаем персонально на него. На чудовищный ненасытный и патологически безвкусный уровень роскоши.

Кирилл Шулика

Прочитав про дворец Путина, я только об одном подумал - сколько же всего мы узнаем, когда все это закончится. Сразу все забудут, что была такая Галина Брежнева с брильянтами. Да что Галина Брежнева, Екатерину II забудут... А вы все говорили, ой у Януковича "золотые батоны". Батоны это у кого надо батоны.

"Дворец Путина" впечатляет многим.

Оксана Баулина

— Какой дворец хотите?

— Как Зимний, но с блэкджеком и шлюхами.

— Ни слова больше!

Иван Яковина

Больше всего поразил вкус Владимира Путина.

Я примерно так представлял себе интерьеры в доме бандита средней руки в каком-то райцентре Нечерноземья. Итальянские тумбочки с вензелями, кожаные диваны, позолоченные ершики для унитазов, кальянная(!) с выдвижным шестом (для Кабаевой?)...

Удивил еще такой момент: два кресла, стоящих перед джакузи в ванной. Кто на них сидеть должен? Охрана? И смотреть на то, как Путин моется? Это прямо крипово.

Американцы про таких говорят - фулл оф щит.

Мария Пироговская

всё думала, что же это мне напоминает. а вот это:

"Дабы показать читателям нашим вполне столовую роскошь двора царского времен Алексея Михайловича, сообщаем в заключение сего описания известие о десерте или закусках, подаваемых после стола в Московском дворце, в день пиршества по случаю рождения Петра Алексеевича:

Подана в стол коврижка сахарная большая герб государства Московского. Вторая коврижка сахарная же коричная голова большая росписана с цветом, весом 2 пуда 20 фунтов. Орел сахарной большой литой белой и другой орел сахарной же красной с державами, весу в них по полтора пуда орел. Лебедь сахарной литой, весом два пуда. Утя сахарное литое же, весом 20 фунтов. Попугай сахарной литой, весом 10 фунтов. Голубь сахарной литой, весом 8 фунтов. Город сахарной Кремль с людьми конными и пешими. Башна большая с орлом".

Ксения Ларина

Крепостной театр меня, конечно, особо впечатлил! Это круче зоопарка Януковича)

Я даже представила некоторых на этой сцене. Труппу уже можно собрать из желающих. И даже несколько главных режиссеров. Остаётся выбрать пьесу!

Григорий Нехорошев

Когда я смотрел фильм Алексея Навального про путинский дворец, я иногда смеялся.

Потому, что его интерьеры - это очень смешная пошлость, это утрированные, раздутые до размеров дворца мечты советского начальника средней руки: со всеми его румынскими спальными гарнитурами, чешскими "стенками", кухонными шкафчиками, инкрустированными псевдогрузинской чеканкой, с ручками-висюльками в виде виноградной лозы, с молдавскими коврами на стенах. Это абсолютное воплощение выражения "сделайте мне красиво", какое-то гигантское логово Эллочки Людоедочки, в котором целый шкаф золотых ситечек для чая, "модных сейчас в Европе и Америке", какая-то нескончаемая вереница чайных столиков, для хранения мельхиоровых ложек.

Наверняка, в гардеробе найдется и манто из меха мексиканского тушкана.

Дмитрий Гудков

Личное казино, личный театр, какой-то безумный мост, дегустационная комната, чем бы она ни была, бассейн, какие-то кровати размером с аэродром, золото-мрамор-мрамор-золото.

Что у человека нет вкуса, я и так знал.

Что там схемы на триллионы – тоже.

Мы дошли до той ручки, повернув которую, видим стенку. Нас уже ничего не способно удивить про Путина. Все, мозаика закончена, как ни докладывай детали.

И да, все так: власть развратила абсолютно.

Сколько ни накидывай с горкой – этот Эверест выше не станет, вершина все равно в облаках.

И сколько ни говори о коррупции, увы, ее этим больше не остановишь.

Хотя личное казино, конечно, все равно смешно. Он таки построил собственное. С блэкджеком и депутатами.

Дворец во многом выглядит как метафора путинского правления, отмечают в Сети.

Наталья Шавшукова

Про ымператора все понятно, про воровство... Но как перестать ржать? Как объяснить, что на такие деньги он строит максимально некрасивое и неудобное. Зачем строить дом с видом на море, если не видно моря? Зачем делать специальную норку, чтобы на море посмотреть? Какая радость ехать к морю из дома на лифте? Зачем заказывать жуткую неудобную мебель? На Авито в сто раз лучше. Зачем строить некрасивые дома для персонала с вентилируемым фасадом и мансардой? Зачем вообще дворец, если можно путешествовать по миру?

Это вам не классный высокотехнологичный бункер в стиле голливудских злодеев, не богатый корейский дом из фильма "Паразиты" и не обиталище Железного человека.

Никакого образа будущего у владельца такого убожества быть не может.

Людмила Лунина

А вы уже смотрели про дворец? Дико смешно и страшно безвкусно. Столько бабла – что ж такой сарай, пусть и двуглавыми орлами на воротах, и с шестом для стриптиза?! А потому что служба заказчика на таких объектах –​ ФСО-шники –​ ведут себя с исполнителями как с крепостными. Нормальные архитекторы и декораторы, люди с образованием и вкусом, просто современные люди с чувством собственного достоинства –​ в той системе не задерживаются. Остается челядь. Она и реализует свои фантазии. B этом некоторый revenge. Хотя, по гамбургскому счету, вся ситуация вызывает брезгливость и омерзение.

Сергей Медведев

Когда я делал в квартире ремонт, у меня была замечательная дизайнерка, мы соглашались во всем, и только однажды случилось легкое недопонимание.

–​ Вы шест в спальне не хотите? –​ полушутя-полусерьезно спросила меня она.

–​ Гимнастический? –​ не понял я. –​ Шведскую стенку?

–​ Нет, –​ смущенно сказала она. –​ Танцевальный. –​ И рассказала, что у нее есть заказчик, такой же, как я, холостой мужчина, который заказал в спальню круглую кровать и в середине ее танцевальный шест. Я хмыкнул, и больше мы к этой теме не возвращались.

Спа, хаммамы, стриптиз-бар, кальянная, бильярдная, кинозал, крепостной театр, казино, дегустационная, кофейный столик за 4,3 миллиона рублей, итальянский туалетный ершик за 62 тысячи, держатель для туалетной бумаги за 92 тысячи, и конечно, он: танцевальный шест. Пилон, как мне тут подсказывают.

Путина можно называть как угодно, но прежде всего он невыносимый пошляк (не случайно они так близки в этом с Трампом), и главный его грех в том, что он превратил свое правление в царство торжествующей пошлости, с ракетами, виньетками и танцевальным шестом.

Больше всего блогеров повеселил загадочный "склад грязи". Вероятно, речь идет о целебной грязи, но кто знает, что на самом деле скрывается за этими словами?

Татьяна Мэй

Самое трогательное - комната для грязи.

Прятаться туда, когда совсем уж невмоготу среди этого великолепия станет.

Антон Долин

Склад грязи!

Как же это ёмко. Ведь так можно теперь называть что угодно. И кого угодно.

Жизнь дарит метафоры, до которых не додумается никакой поэт.

И, конечно, именно детали из серии "нарочно не придумаешь" придают этим воплощенным фантасмагориям достоверность.

Юрий Сапрыкин

Прикиньте, на складе грязи на самом деле куча людей живут.

Путин заходит туда утром и такой: ты будешь следующим губернатором Тульской области!

И новый губернатор в ответ: вот это кул, из грязи в князи!

Лев Рубинштейн

«Это комната для грязи,

Из которой лезут в князи».

Алексей Цветков

сидит вова во дворце

с иерархом рпц

это комната для грязи

грязь в начале грязь в конце

Позабавило комментаторов и то, что при всем путинском богатстве строительство велось так халтурно, что в дворце завелась плесень, и теперь там все приходится переделывать.

Алексей Амётов

Больше всего впечатлил меня не размер черноморского дворца Путина, не количество потраченных на него денег и не то, как они были добыты. Больше всего меня впечатлило то, что черноморский лунапарк с блэкджеком и аквадискотекой еще не успели достроить, а он уже покрылся плесенью и начал разваливаться и теперь требует капитального ремонта. Потому что если ты умеешь только крысить и мутить и строишь себе систему заточенную под это, то очень сложно становится что-то сделать просто нормально. Все будет гореть, падать, тонуть и рушиться и твой дворец тоже. И на один [сворованный] рубль у тебя всегда будет пять просранных.

Иван Давыдов

Хотели бы построить дворец без плесени - построили бы.

Иван Яковина

Мне кажется, Навальный маловато уделил времени плесени, которая начала разъедать дворец Путина еще до окончания его постройки. Эта плесень - идеальная метафора всей его власти.

"По мощам и елей", "по плодам их узнаете их", etc. В философском смысле плесень - это и есть Путин. Они неразрывны. Президент России - существо, которое распространяет вокруг себя бледно-зеленые миазмы затхлости, старости, сырости и гнили. Как оказалось, в его присутствии избавиться от всего этого невозможно даже на свежем ветру под ярким солнцем у сверкающего южного моря.

Максим Дбар

Чтобы избавиться от плесени, дворец в Геленджике перестраивали несколько раз. Но каждый раз плесень в окружении охраны ФСО возвращалась и говорила, что вообще-то это ее друзья построили дворец для нее

И, конечно, благодаря расследованию появилось на свет множество новых мемов.

Ольга Никифорова

Всё так чудовищно, что немного о смешном.

На гугл-карте известному теперь дворцу пользователи оставляют отзывы и одну звезду. Отзывы - огонь!

- Комната для грязи маловата

- Перед нашим заездом не вывели плесень

- Детям понравилась аквадискотека

- Много грязи

- От кальяннной мы ожидали большего

- Аппараты в казино "не дают"

и.т.д.

В инстаграмме девочки Владимировны Кривоноговой тоже ведро креатива в комментах. Но я никогда не думала, что меня так порвёт банальное: "Красотка, папе зять не нужен?"

Комментаторы уже задумались, можно ли будет все это как-то пристроить к делу, если власть в стране все же сменится.

Марат Гельман

Я вот думаю, надо уже сейчас думать, что будет в этом дворце, когда они уйдут. Владимир Ашурков, давай создадим комиссию, которая будет собирать идеи и проекты? Музей там или детский дом? Школу - интернат для одаренных детей ? Я за музей конечно, но главное придумать демократичный способ принятия решений после открытого обсуждения.

Многие уверены, что лучше всего было бы просто сровнять путинодворец с землей.

Сергей Ерженков

Не знаю, с чем там принял Путин Россию, но оставит он ее с туалетным ёршиком. Потому что по-хорошему весь этот храм в мавританском стиле с казино, шестами для стриптиза и однорукими бандитами надо расчищать бульдозерами и топить в акватории Чёрного моря. Оставить после Путина только ершик и держатель для туалетной бумаги. Недалеко он ушёл от эстетических предпочтений донецких - прокуратура Пшонки в образе римского Цезаря и Януковича, восседающего на золотом унитазе, совсем недалеко.

Анна Монгайт

Краткий пересказ нового фильма Навального "Дворец Путина":

Путин-вор.

Теперь рецензия. Что понравилось: во дворце у Путина есть театр, стриптиз-бар, кальянная, казино, зал игровых автоматов, зал для игры в игрушечные машинки, аква-дискотека и подземный хоккей.

Что не понравилось: все, жуть, какое уродливое. За 100 млрд рублей можно было что-нибудь нормальное построить.

Резюме: все это Путин украл у нас с вами. Когда он нам это вернет, я все снесу нахрен. Оставлю только аква-дискотеку.

Но очевидно, что просто так президент добро из рук не выпустит.

Кирилл Шулика

...Собственно, это и есть причина несменяемости власти в России. Нельзя же потерять этот дом в стиле цыганского барона. И от власти можно устать, но как вспомнишь про дворец... Ровно поэтому и обнуление до 2036 года. И поэтому же Навальный сидит в СИЗО. Не потому, что ЦРУ, а потому, что дворец под Геленджиком.

Тимур Олевский

Есть ощущение, что дворец Путину строили, чтобы он там остался и угомонился, но он как-то вырвался.

По годам строительства и помещениям на все случаи жизни того Путина, собирались его там оставить, как Хрущева в Крыму, как Ленина в Горках. Но не удержали. Это многое обьясняет из того, что было дальше. Как он убегая от этого дворца повязал их всех.

Все гадают, на кого, кроме самого Путина, рассчитаны эти радости жизни.

Макс Трудолюбов

Термы Диоклетиана больше! Версаль тоже побольше (63 000 м кв). Даже Эскориал (30 000 м кв) и Большой кремлевский дворец (24 000 м кв) по площади побольше, чем домик под Геленджиком (всего 17 000 м кв). То есть это скромно. Но даже при этих скромных размерах - как создать уют? Найдется ли достаточно гостей? Гости ведь должны быть проверенные

Мария Филимор-Слоним

Кто, кто, кто будет населять путинский Дворец, кто будет сидеть в кальянной, играть в казино, лицезреть крепостной театр, стриптиз, кино, плавать в бассейне, играть в хоккей в подземном ледяном дворце и спать в царских покоях??? Пить вина из путинских виноградников?

Кто эти воображаемые друзья Путина?

Дочери? Но их максимум три! А кто еще? Где эти гедонисты, которые делят и будут делить все эти плотские удовольствия с президентом? Секретные жены? Подпольные любовницы? Неизвестные тёщи? Неизвестные внуки?

Загадка!

Ксения Лученко

Меня удивило, как в этом дворце много общественных пространств. Трудно представить, кем и при каких обстоятельствах они могут заполниться - бар, аквадискотека, зрительный зал театра, трибуны подземного ледового дворца. Кто будет создавать праздничный шум? Аплодировать привезённым актёрам и спортсменам? Отдыхать и тусить с хозяином в таком открытом непринуждённом формате? Но при этом в режиме строжайшей секретности, без селфи. Статисты? Всё, что мы о нём узнали за 20 лет, говорит о его крайней интравертности и неумении расслабляться с людьми.

Это какая-то гигантская игрушка одинокого ребёнка, который фантазирует, что к нему придут играть воображаемые друзья. Щ, Ф, грелка и свиная отбивная с горошком.

Максим Дбар

Дворец Путина – это, конечно, никакая не взятка. Ну то есть там юридически есть элементы взятки, отката, хищения, незаконного обогащения и тд. Но суть происходящего иная. Путин построил монархию. Монарх не может воровать, все и так ему принадлежит. Просто иногда монарху удобнее, чтобы платила за мебель госкомпания, иногда чтобы кто-то из друзей или из подданных. Проблема этой монархии в том, что построить-то ее построили, но оформить пока не смогли. Ну это как самострой на первой береговой линии – по документам общественный причал, а на самом деле трехметровый забор и в четыре этажа кирпичный дом.

Вот Корейко был подпольным миллионером. А Путин – подпольный монарх. И в этом его проблема. И из-за этого его дом выглядит как помесь Версаля, Махачкалинской кальянной и казино при гостинице Орленок. Это из-за диссонанса и гиперкомпенсации. Вот он сам и его друзья знают, что он монарх. А по бумагам там какие-то сроки, выборы и на лобном месте нельзя казнить смутьянов. То есть дом в Геленджике - это как фоточка в закрытом Инстаграме у жены начальника ОВД: вот она лежит обсыпанная купюрами в дорогом белье с бутылкой Кристалл в гостинице в Дубае, но показывать это никому нельзя, да и мужу завтра надо обратно в отделение.

А почему такой большой и бессмысленный? Потому что может. Зачем строить дом за миллиард или два или три – не имеет значения – долларов? Этот вопрос имеет смысл, если эти миллиарды есть куда потратить. А некуда. И тогда дом в Геленджике – это решение не хуже других. И комнаты для грязи, для мойки яиц и для машинок появляются просто потому – а что еще? Кстати, комната для грязи – это, скорее всего, комната для денег. Ведь денег у них, как грязи.

Екатерина Шульман

NB гражданам, проводящим сравнение с Версалем (Зимним, Сан-Суси, Шёнбрунном): вы не понимаете, в чем состоит сама концепция "дворца". Это нормально, никто в нашем веке не обязан понимать такие глубоко устаревшие вещи, но нам с Сен-Симоном сейчас обидно было. Что такое был Версаль? Принципиально публичное место, ярко освещенный театр множества актеров, круглосуточное реалити-шоу, в центре которого - всесогревающее и к себе притягивающее Солнце, король с его двумя телами, физическим и политическим. Он показывает себя, все остальные вращаются вокруг него. Смысл дворца не в том, чтобы владелец "жил в роскоши", как думают бедные советские дети, и чай пил прямо из цельной сахарной головы, выдолбив в ней ямку. Смысл дворцовой, придворной жизни - ритуал, протокол, церемониал, иными словами - публичное отправление функций власти. Все золотые завитушки и заводные павлины призваны не услаждать чувства владельца (он и не владелец никакой, а временный пользователь, один умер - да здравствует другой), а символизировать явственность этой власти, быть её осязаемыми представителями, как в соборе воочию представлены события Священной истории в витражах, статуях или иконах. На уровне ниже монархического это объясняет, почему городские особняки дворянских родов назывались "отелями" - точнее, почему потом отелями стало называться то, что мы сейчас так называем. Не бывает тайных дворцов, не бывает дворцов без придворных, а с одной только обслугой, как не бывает секретной короны: она не для того, чтоб прятать, а для того, чтоб демонстрировать. Даже ретриты, которые монархи периодически создавали для себя - Марли, Трианон - немедленно превращались в тот же дворец, только поменьше и с церемониалом менее строгим, потому что король не бывает невидим (это его крест, если хотите). То, что нам нынче показывают, - это не дворец, а жилплощадь. Всякий постсоветский человек, как заводятся у него денежки, первым делом приобретает железную дверь, а вторым - забор. Ибо намаялся в бараке и коммуналке, и желает теперь уединения, и чтобы никто к нему не лез, и все бы от него отстали. Какие уж тут версали. Это те же шестнадцать аршин, на которых сижу и буду сидеть, только немного распухшие.

Комментаторы спорят с Шульман.

Татьяна Ворожейкина

Мне кажется, Вы с Сен-Симоном в случае Путина неправы. Власть короля-солнце была публичной, Геленджик же символ власти тайной, власти экс-подполковника КГБ. Допущенные к телу в курсе, а не посвящённые должны трепетать от тайны. Так было в СССР. Это "Версаль", соответствующий менталитету и вкусам подполковника КГБ.

Григорий Горбун

Очевидно, что путинский дворец выстроен именно для публики-гостей, а не исключительно для одного него: ледовый дворец и театр никак не говорят о том, что комплекс предназначен "для уединения", а финансовые схемы коллективного вклада политической верхушки в его строительство показывают, что он является материальным и символическим воплощением именно политической организации, а не просто "жилплощадью". Ясное дело, что современный режим не абсолютная монархия 17го века, но и называть это обычным жилищем, а Путина обычным человеком странно. Тем более что и на идеологическом уровне верхушка явно равняется именно на российское дворянство, а не на постсоветские дачи.

Линию защиты Кремля предугадать нетрудно: то, что дворец принадлежит Путину, уже опровергалось и будет опровергаться дальше.

Ирина Левонтина

нам отвечают, что, во-первых, нет никакого дворца, во-вторых, дворец не Путина, а в-третьих, Версальский дворец тоже долго строился и дорого стоил

Прокремлевские комментаторы придерживаются той же идеи и заодно напоминают, что Навальный нынче объявлен агентом иностранной разведки.

Сергей Марков

Навальный, новый успех. Число просмотров нового фильма Навального о "дворце Путина в Геленджике" в первый же день исчисляется миллионами. Людям интересны были всегда бытовые подробности о жизни великих людей. И здесь впечатляют детали, все эти унитазные ершики, винные дегустационные залы с видом на море. Для дискредитации российской власти это сильный удар. Думаю, большинство людей и верят таким разоблачениям. И не сильно готовы критиковать Навального, что он для таких фильмов сотрудничает с западными разведками. Потому что для раскрытия коррупции можно сотрудничать с разными структурами, - так думают люди.

Ответ на фильм Навального пока невнятный. Не убедительный ответ.

И поэтому большинство готово поверить, что это именно дворец для Путина, потому что внизу общества глубочайшее убеждение во всеобщей коррупции наверху. В плане коррупции не верят никому. Ни одному. Кстати, все убеждены, что и сам Навальный рвется к власти, чтобы делать себе такие вот дворцы.

Дмитрий Михайлин

Слушайте, ну как можно не понимать, что этот, про которого сейчас все говорят - инструмент? Не политик, не борец, не бес даже - а просто инструмент.

Типа Украины, которая никого не интересует сама по себе, а только как оружие против России. Да какое там оружие - так, боеприпас.

И неужели непонятно, что смысл всего этого аттракциона - отравление-возвращение-фильм-призыв к массовым беспорядкам - это атака на нашу страну? Отлично продуманная, блестяще спланированная, неплохо организованная, и, надеюсь, безрезультатная. Потому что - ну, я не знаю, кого и в чем гражданин Навальный способен убедить.

Посмотрите этот фильм - он же для дебилов. Какое-то косноязычное мурло просто (говорит) без всякого намека на доказательства. Это, кстати, прекрасный тест на постковидное снижение интеллекта - если вас заинтересовал этот фильм, то Филипп Киркоров - вот ваш уровень. Хотя, нет - Киркоров хотя бы профессионально поет говно, а этот - на уровне отборочного тура шоу "Голос". Вы правда не чувствуете, что это какая-то запредельная пошлятина?

В любом действии важен - мотив. Для чего человек делает что-то. Борьба с коррупцией - это мега-важно. Но, вообще-то, у нас за коррупцию мотают реальные сроки министры, губернаторы, а мэров уже просто никто не считает. И, вообще-то, коррупция - это беда любой страны - привет избранному президенту США и его сыну. А для Навального это - просто "тема", на которую он сел, чтобы, в свою очередь, его могли использовать, как оружие.

Как оружие против моей страны.

Возможно, он был когда-то хорошим парнем, но обстоятельства сложились так, что он стал подонком. Так во время войны некоторые шли в полицаи - не по зову сердца, а чисто в силу обстоятельств.

Их задача - взорвать нас изнутри. Наша задача - не дать им этого сделать. Просто потому, что мы любим, а они - ненавидят.

Как отреагирует ли общество на выход расследования - вопрос пока открытый. Многие считают, что ничего нового оно не раскрыло.

Эль Мюрид

Фильм Навального о дворце Путина - либо лебединая песня, либо кризис жанра. После расследования о воровстве президента снимать разную мелочь вроде премьер-министров уже бессмысленно. А ещё один фильм про президента- зачем?

По сути, Навальный-«блогер» себя исчерпал до дна. А вот что дальше - это и есть вопрос.

Татьяна Нарбут-Кондратьева

А что все смотрят? Бестселлер новый у нас? Вся лента в комментариях. Якобы выяснили, что у Путина дворец! Может ещё и нажит незаконным путём?

Константин Калачев

Пишут, что у Путина в Геленджике дворец нашли. И что? Вот если бы у него нашли комнату в коммуналке в Бутово, тогда бы это было настоящей сенсацией.

И все же кое-что сенсационное в фильме есть, считают другие.

Дмитрий Врубель

Алексей Венедиктов вчера высказал мнение, что Навальный повторяется, что, мол, про медведевскую уточку уже было. Возражу Алексею. Кино про зиц-председателя Онвамнедимона, от которого никогда ничего не зависело - это смешно. А вот такое же кино про Путина, от которого в стране зависит ВСЁ - это уже совсем не смешно((

Кирилл Лятс

15 млн просмотров за 14 часов. Больше 10% населения страны уже посмотрело.

Осталось как то показать оставшимся 146%-м

И, конечно, всех волнует, что теперь предпримет Путин. Заблокирует Youtube? Перенесет дворец?

Андрей Мальгин

А представляете состояние Путина после того, как на всеобщее поругание было выставлено его гнездышко. Где он лично все продумал, все под себя устроил любовно. Все интимные места показали! Особенно тяжело это пережить человеку, для которого шифроваться - это нормальное состояние. Сможет ли этот наш отшельник теперь жить в этом оскверненном общественным вниманием месте? Нет, наверное, теперь придется начинать всё с нуля на новом месте.