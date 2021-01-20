Кадыров объявил о полной ликвидации боевиков в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об убийстве последних боевиков на территории республики. В ходе спецоперации в районе села Катыр-Юрт, которое находится в 30 километрах от Грозного, был убита группа из шести человек во главе с амиром Асланом Бютукаевым. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Кадыров заявил, что операция была спланирована давно, и он лично принимал участие в её разработке. Личности некоторых из убитых установлены."Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться от бойцов Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова," - говорится в сообщении главы Чечни. По словам Кадырова, президент России Владимир Путин был в курсе проведения спецоперации и "лично вносил корректировки".