Марк Шагал в белом рединготе

В разделе «Воспоминания» киевский искусствовед Татьяна Галицкая рассказывает о встрече с Марком Шагалом в 1973 году в Ленинграде. Её записала Лидия Стаородубцева. В рассказе несколько раз звучит слово «редингот». В 18-м веке так называли костюм для верховой езды, впоследствии пальто подобного покроя.

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—В 1973 году Марк Шагал приехал в Москву и посетил Ленинград. В Ленинграде мне довелось увидеть Марка Шагала в здании Академии художеств. Это классическое здание на Университетской набережной Невы с двумя сфинксами, стерегущими причал на набережной. Летом 1973 года я сдавала сессию на первом курсе факультета Теория искусства Института имени Репина, который находится в здании Академии художеств. Я вошла в вестибюль Академии, а вестибюль громадный, поражающий своими колоннами. За обшарпанным канцелярским письменным столом сидела наша знаменитая бабушка-дежурная, рядом стоял мужчина в белом рединготе. Наши корифеи, наши мэтры, когда проходили, они всегда очень вежливо с ней здоровались, приветливо или нет. Но очень часто я видела великих мэтров, которые несли себя мимо, не удостоив поклона, не то, что поклона, не здороваясь: ну что там, сидит старушка. Эта вежливая поза не полупоклона, а наклона – это осталось в памяти, кадр остановленный: статный мужчина с очень красивой головой, седые волосы. Когда я смотрю на фотографии ТАСС, хроники, он какой-то немножко согнувшийся, а там он был очень красивый. Еще этот белый редингот – это вообще. В великие люди не особенно посещали Академию художеств, она была не очень презентабельна, немножко грязная, с этой художественной студенческой толпой. Но белый редингот, шарф, конечно, сумка через плечо кожаная. Мужчина такой выдающийся, бросающийся в глаза лепкой головы.Я была просто очарована этой фигурой. Эта пластика, такая стать. Я вижу, человек озирается, я говорю: «Чем могу помочь?». К нам разные люди приезжали. Он сказал, что ему нужно в библиотеку. Я взялась его провести. Вы представляете эту девочку, которая на первом курсе! Я работала в Бюро путешествий, гид во мне сидел. И мы пошли по Академии. Я не знала, что это Марк Шагал. Мы, продвигаясь по студенческой запруженной массе, поднялись на второй этаж. «Хотите мастерскую посмотреть?». Он согласился. Как раз были открыты двери, вываливали наши студенты дорогие, я ему предложила войти в мастерскую Антакольского. Это почти трехэтажная мастерская, она всегда поражает любого человека. Эти деревянные лестницы, высота трех этажей. Мы вышли из этой мастерской, прошли дальше по коридору факультета теории искусства и живописного факультета. Он был очень хороший слушатель. Когда мы подошли к библиотеке, там стояла толпа во главе с директором библиотеки, библиографов, как я понимаю, в очках была ученый секретарь института. Тогда прозвучало: «Ну, конечно, Галицкая!». Да, я была притчей во языцех. «Ты же понимаешь, мы ищем Шагала. Это Марк Шагал». Я сказала: «Очень приятно познакомиться».

Далее в программе:

Жизнь в деревне Ожмегово.