Полиция по всей стране пресекает акции в поддержку Навального

Правоохранительные органы по всей стране пресекают выступления в поддержку арестованного Алексея Навального. Полицейские ссылаются, как правило, на законодательство о митингах и ограничения пандемии.

В Санкт-Петербурге у Гостиного двора задержана Антонина Арефьева – участница местного штаба оппозиционного политика. В Воронеже в отдел полиции доставлен Григорий Северин из-за пикета, проведенного 19 января. В Кирове Вадиму Ананьину и Михаилу Семенову отказали в согласовании акций с участием 10 человек. Мероприятия запланированы на 23 января возле мэрии.

В среду сотрудники МВД пришли в омский штаб Навального. Официальная цель визита – "проведение осмотра". Оппозиционеры опасаются изъятия техники. В твиттере штаба сообщается о составлении протокола на координатора Ольгу Картавцеву за попытку организовать акцию протеста в субботу.

Навальный был арестован 18 января на 30 суток по запросу Федеральной службы исполнения наказаний. Это произошло на следующий день после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. Оппозиционер и его соратники объявили о проведении 23 января митингов по всей России.

