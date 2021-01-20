В Мадриде в результате сильного взрыва погибли два человека

В Мадриде произошел мощный взрыв. Одно из зданий было серьезно повреждено, передает El Pais. Сообщается о гибели как минимум двух человек, еще несколько получили травмы.

По данным СМИ, причиной трагедии могла стать утечка бытового газа. Службы спасения оцепили территорию с находящимися на ней домом престарелых и школой. Жильцы соседних домов эвакуированы.

Все пять этажей практически полностью разрушены. На месте работают девять пожарных расчетов и одиннадцать машин скорой помощи. Поврежденное строение принадлежит Мадридской архиепископии.