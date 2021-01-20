Число спутников Starlink превысило тысячу после очередной миссии SpaceX

SpaceX в среду, 20 января, вывела на орбиту очередную партию 60 мини-спутников проекта Starlink, предназначенных для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.

Для первой ступени ракеты Falcon 9 это стал рекордный – восьмой по счету – полет. Через десять минут после старта она вернулась на баржу-платформу в Атлантическом океане в 600 километрах от места пуска. Между запусками одной из той же ступени прошло всего 38 дней. Это беспрецедентно короткий срок.

Новые модификации спутников Starlink имеют специальные солнцезащитные козырьки. Они призваны защитить аппараты от бликования, создающего помехи астрономам на Земле.

Число выведенных на орбиту аппаратов, входящих в эту сеть, составило 1015. Первые тесты показали высокую скорость интернет-соединения – на уровне 140 мегабит в секунду, что вдвое превышает среднестатистическую мировую величину. В настоящее время участвовать в тестовой работе Starlink могут лишь некоторые жители США и Канады.

Стоимость индивидуального оборудования для приема сигнала составит около 500 долларов, месячная абонентская плата – 100 долларов. По словам Илона Маска, настройка системы займет не более пяти минут: достаточно лишь "направить тарелку в небо и получать интернет", говорил он. Всего в рамках программы Starlink планируется отправить в космос свыше 40 тысяч спутников.

Маск планирует использовать часть коммерческой прибыли от Starlink для финансирования проекта, связанного с марсианской миссией. Специально для ее осуществления строится и активно тестируется корабль Starship.

С 2017 года SpaceX использует в своих ракетах семейства Falcon модификации под кодовым наименованием Block-5. Они позволяют использовать многоразовые ступени до 10 раз без существенного межполётного обслуживания, а с таковым – до 100 раз. Такая экономическая модель позволила компании существенно снизить стоимость пусков и серьёзно потеснить конкурентов, включая "Роскосмос", на рынке космических запусков. Не в последнюю очередь это повлияло и на цену пилотируемых миссий Crew Dragon, благодаря которым была прекращена зависимость США от российской монополии по доставке астронавтов на МКС.