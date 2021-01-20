В Петербурге снесут "экстремистский" памятник учёному Ахмет-Заки Валиди

Прокуратура Санкт-Петербурга признала "противоречащим законодательству о противодействии экстремизму" мемориал учёному-востоковеду Ахмет-Заки Валиди, который установлен на территории петербургского государственного университета. Ведомство потребовало его снести.

В официальном заключении прокуратуры сказано, что "размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, оказывает негативное влияние на студентов", служит “героизацией деяний пособников нацистских преступников” и "является недопустимым".

В СПбГУ сообщили, что на протяжении нескольких лет получали жалобы от общественных организаций, требовавших проверить законность установки мемориала, и в конце концов администрация вуза сама обратилась в прокуратуру. В университете подчеркнули, что не намерены обжаловать решение ведомства после проведённой проверки и исполнят выдвинутые требования.

Ахмет-Заки Валиди, родившийся в 1890 году на территории Уфимской губернии, известен как выдающийся ученый-тюрколог, историк-востоковед, автор более 400 научных трудов. В годы гражданской войны в России Валиди, поначалу сотрудничавший с большевиками, направил Ленину, Сталину и Троцкому письмо с критикой их великодержавной политики, выступил за автономию Башкирской республики и принял участие в организации нескольких антисоветских восстаний. В конце концов он был вынужден эмигрировать за границу. В разное время Ахмет-Заки Валиди жил и преподавал в Германии, Австрии, Турции и США. В СССР же он был объявлен идеологом "башкирской буржуазно-националистической оппозиции" и организатором "башкирской контрреволюционной организации". Органы НКВД завели на него несколько уголовных дел.

Бюст Ахмет-Заки Валиди был передан Санкт-Петербургскому государственному университету в 2008 году министерством культуры Башкирии. Тогда же он был установлен на территории вуза.