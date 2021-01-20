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Полицейские не дали провести собрание оппозиционным депутатам

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский

В Санкт-Петербурге полиция задержала и доставила в отделение 13 депутатов муниципального совета округа "Смольнинское", сообщил агентству "Интерфакс" депутат городского законодательного собрания Борис Вишневский.

По его словам, задержанные планировали провести заседание, однако полиция фактически сорвала его, сославшись на меры по противодействию коронавирусной инфекции - в частности, на запрет массовых мероприятий. Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах заявил, что "депутатов было много для маленького помещения".

Борис Вишневский в свою очередь отметил, что по итогам последних выборов оппозиция получила большинство в муниципальном совете "Смольнинское", из-за чего на депутатов оказывает давление администрация муниципалитета.

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